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Uzmanından uyarılar! Telefon kullanımı el felcine yol açabilir

Koronavirüs salgını dolayısıyla cep telefonu ve bilgisayar kullanımı artınca uzmanlar dirseğin ve bileğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının zararlarına dikkat çekti. Zaman zaman parmağın hissedilmemesi, eli sallama ihtiyacı duyulması, uyuşma gibi sorunların tehlikeli olabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Tahribatın artması durumunda eldeki bazı kaslar felç olabiliyor. Erken teşhis çok önemli" dedi.
 26 Aralık 2020 17:37
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Uzmanından uyarılar! Telefon kullanımı el felcine yol açabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı yurt genelinde yaygınlaşınca, uzmanlar bu cihazların vücutta yaratabileceği tahribata konusunda uyardı. Uzmanlar, dirseğin ve bileğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının zararlarına dikkat çekerek, bu durumun omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olabileceğini söyledi. Zaman zaman parmağın hissedilmemesi, eli sallama ihtiyacı duyulması, uyuşma gibi sorunların tehlikeli olabileceğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Pandemi döneminde telefon veya bilgisayar başında uzun süreli vakit geçiriyoruz. Sabit pozisyonda uzun süre kalmak, sinirlerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Bu durum uyuşmayla başlar, kuvvetsizlikle devam eder. Sinirdeki bazı kasların erimesi hatta küçük kasların felci gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir duruma geldiğinde çok geç kalmış oluruz. Bu yüzden erken teşhis oldukça önemli. Büyük bir sinir üst seviyede etkilendiyse el komple kullanılmayabilir, bazı kasların felç olması ise elin tamamen kullanılmaması anlamına gelmese de belli fonksiyonları yapamamayı ifade eder" dedi.

'ELİMDEN BİR ŞEYLER DÜŞÜYOR' DİYORSANIZ, KASLARINIZ ETKİLENMİŞ DEMEK

Hareketsizliğin pek çok probleme yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Küçük, "Vücudumuz hareket üzerine kurulu. Hareketsizlik veya belli hareketleri sabit pozisyonda uzun süre yapmak vücudun değişik yerlerinde probleme neden oluyor. Hastalar genellikle 'Elimden bir şeyler düşüyor, kuvvetli değilim' diyerek bize başvuruyor. Bu önde gelen şikayetlerden biridir. Kasların etkilendiğini gösterir. Tırnak kesmekte zorlananlar olur ki, bu durum elin iç kısımlarındaki kasların gücünü kaybettiğini gösterir. Elde şekil bozuklukları başlar, kaslar eriyip kemikler daha belirgin hale gelir" diye konuştu.

'MÜMKÜN OLDUĞUNCA HAREKET EDİN'

Vatandaşları sabit kalma konusunda uyaran Doç. Dr. Küçük, "Sabit kalmaktan vücudumuz hoşlanmıyor. Mümkün olduğu kadar hareket etmek gerekir. Aynı zamanda ergonomi de çok önemli. Ergonomi, pozisyonumuzun uygun olması anlamına gelir. Bilgisayarda vakit geçiriyorsak bileğimizi rahat ettirecek bir ergonomik pozisyonda olmamız gerekiyor. Hareket ve ergonomi bu noktada oldukça önemli. Telefonda sabit pozisyonda 10 dakikadan fazla geçirilmesi çok riskli. 10 dakika sonra bir hareketlilik gerekiyor. Bu süre zarfında da mümkün olduğunca kasların baskı altında olmaması lazım" diye konuştu.

'ELİM SIK SIK UYUŞUYOR'

Cep telefonuyla çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen Ahmet Öcal (18), "Derslerle ilgili pek çok işimi telefonda hallediyorum. Bazen 2-3 saat hiç hareket etmeden telefonla uğraşıyorum. Şarj aletimi yanımdan hiç ayıramıyorum. Zaman zaman elimde uyuşukluk oluyor. Bunun bir zararı olabileceğini tahmin ediyordum ama hiç araştırmadım" dedi.

Cep telefonunda pek çok işini yaptığını söyleyen 20 yaşındaki Yağmur Turan, "Bazen günde 10-12 saatimi cep telefonunda işlerimi hallederek geçiriyorum. İnternet üzerinden alışveriş yapıyorum, ders çalışıyorum. Elim bazen uyuşuyor, karıncalanıyor ve sallamak zorunda kalıyorum" dedi.

Elindeki uyuşukluktan rahatsız olduğunu anlatan Ecem Özen (18), "Ben cep telefonundan çok bilgisayarda vakit geçiriyorum. Elim sık sık uyuşuyor ve bu durum beni tedirgin ediyor" dedi.
DHA
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