Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?

Koronavirüsle mücadelede aşılama takvimi belli oldu.

Aşı zorunlu değil ancak işverenler işe girişte aşı zorunluluğu getirebilir mi?

Avukat Onur Ayhan konuyla ilgili, "Her meslek hastalığı için olmasa da COVID-19 salgınından dolayı işe giriş esnasında zorunlu bir aşı belgesi ya da iş akdinin devam ettiği sırada zorunlu taramalar bir tespit durumunda da aşı yaptırması yönünde bir değerlendirme ve sözleşme yapabilir" dedi.

'İş sağlığını riske atmaktan sözleşme feshedilebilir'

Mevcut çalışanlar için de benzer bir durum söz konusu. İşveren, aşı olmayı reddeden çalışanların iş akdini feshedebilir.

İşverenin yükümlülüklerinden en önemlisinin işçinin sağlığı ve güvenliği olduğunu ancak işçinin de bazı sorumluluklarının olduğunun altını çizen Ayhan, "Hem işverenin hem de diğer işçi arkadaşlarının sağlığını tehlikeye atan personeli işveren hem iş kanunundan hem de işçi sağlığı ve güvenliği kanunundan kaynaklanan haklı fesih haklarına dayanarak sözleşmesini feshedebilir" diye konuştu.

Fesih durumunda işçi ne yapmalı?

Ayhan, sözleşmesi feshedilen işçinin yasal haklarıyla ilgili de şunları söyledi:

"İşe iade davası haricinde iş kanunundan kaynaklı davalarda öncelikle arabuluculuk şartı. Anlaşamama durumunda da dava yoluna devam ediliyor."