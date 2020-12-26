1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oyun parkına gidemeyen çocuklar için salıncağı eve taşıdılar

Sivas'ın Gürün İlçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyer kadınlar daha çok oyun parkında görmeye alışık olduğumuz salıncağı evlere taşıyorlar.
 26 Aralık 2020 17:58
+Aa- Yazdır
Oyun parkına gidemeyen çocuklar için salıncağı eve taşıdılar

Sivas'ın Gürün İlçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyer kadınlar daha çok oyun parkında görmeye alışık olduğumuz salıncağı evlere taşıyorlar.

Sivas Gürün Halk Eğitim Merkezi ile Sivas İş-Kur İl Müdürlüğü iş birliğinde açılan "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" kursunda kadınlar bir yandan maske üretirken bir yandan da çocuk salıncağı üretimine başladılar. Korona virüs dolayısıyla ilk günden bu zamana kadar maske üretimi yapan Sivas Gürün Halk Eğitim Merkezindeki kursiyer kadınlar bu kez de çocuklar için kolları sıvadılar. Pandemi dolayısıyla oyun parklarına gidemeyip evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için salıncak üretimine başlayan kursiyer kadınlar kendilerine de ek gelir sağlıyor. Kadınlar yaklaşık 40 ila 45 kilogram olan 7 ve 8 yaşındaki çocuklar için üretilen bu salıncakları 100 ile 130 lira arasında satışa sunuyorlar. Malzeme bulmakta sıkıntı çeken kadınlar iş adamlarından destek beklerken ürettikleri salıncaklar sayesinde de adeta oyun parklarını çocukların evlerine taşıyorlar.

Yurtiçi ve Yurt dışına gönderebiliyorlar

Usta Öğretici Tülay Kayış, ürettikleri çocuk salıncaklarını yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere her yere kargo ile gönderebildiklerini ifade ederek, "Gürün halk Eğitim Merkezi olarak biz burada İş-Kur bünyesinde ilk önce maske üretimiyle başladık. Daha sonra pandemi dolayısıyla çocukların evde sıkıldığını düşünerek bize de eki iş beceri olsun diye salıncak dikimine başladık. 14 kişiyiz ve neredeyse gündü 14 tane çıkaracak kadar salıncak üretiyoruz. Ürünlerimizde kumaş özelliklerine göre fiyatlarımız 100 ile 130 arasında değişiyor. Fakat malzeme bulma ve alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bazı kumaşları buradan temin edemiyoruz bazen de maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda da iş adamlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Aynı zaman da salıncakları yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere kargo ile her yere gönderebiliyoruz. Salıncaklarımız 40 ila 45 kilo arası çocukları taşımakta. 7 veya 8 yaşına kadar kullanılabiliyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu
26 Aralık 2020 20:05		 Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
26 Aralık 2020 14:15
Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt
26 Aralık 2020 14:10		 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
26 Aralık 2020 12:55
Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak
26 Aralık 2020 12:26		 Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek
26 Aralık 2020 11:32
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
26 Aralık 2020 11:30		 'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
26 Aralık 2020 10:50
Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
26 Aralık 2020 10:40		 Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı
26 Aralık 2020 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Kılıçdaroğlu: Menşei önemli değil, aşı yaptıracağım20:06 - 12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor20:05 - Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu20:00 - 43 ilin geçiş noktasında koronavirüs denetimi19:55 - Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı19:38 - TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
19:36 - CHP'den sahte içki raporu19:32 - İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor19:23 - Yılmaz Tunç: Dernek kurma özgürlüğü ihlal edilmiyor19:22 - Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi19:11 - Vaka sayısı bir günde 3 bin düştü, 15 bine geriledi19:04 - Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
18:30 - Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu18:28 - Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı18:26 - Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor18:24 - Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş18:22 - CHP'li vekile şantaj soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
18:21 - Prof. Dr. Öztek'ten koronavirüs ve aşı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobil piyasası stop etti
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 3
kar yağışlarıyla birlikte okulların tatil olmaya başlaması 1
implant tedavisi 1
HZ.ALİNİN ALTIN NASİHATLERİ 4
Zihin kontrol deneyleri 1
kokteyl antikor 1
24.12.2020 pfdk kararları 2
varoluşsal kaygı 3
sabır 1
Her entry 1 tl olsaydı 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam