Adana Büyükşehir'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediye çalışanlarına vereceği asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.
|26 Aralık 2020 18:13
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediye çalışanlarına vereceği asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın paylaşımı şöyle:
"Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL' den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun."
Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/crnNFDJXPOZeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) December 25, 2020
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