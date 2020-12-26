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Adana Büyükşehir'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediye çalışanlarına vereceği asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.
 26 Aralık 2020 18:13
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Adana Büyükşehir'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediye çalışanlarına vereceği asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın paylaşımı şöyle:

"Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL' den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun."
Memurlar.Net
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