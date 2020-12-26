Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş
|26 Aralık 2020 18:24
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Sosyal medyada, kanalın patronu Cavit Çağlar'ın bir toplantı için salona girdiği, Nevşin Mengü'ye nasılsınız diye sorduğu, Mengü'nün ise alaycı bir üslupla "Merak etmeyin bu akşam sizin başınızı derde sokmayacağım" diye cevap verdiği iddia edilmişi.
Nevşin Mengü, YouTube hesabından Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cavit Çağlar ile arasında geçen diyalogların doğru olduğunu ancak esprisine Cavit Çağlar'ın sinirlenmediğini söyleyen Mengü, "Bunu da kim sızdırdıysa... Çünkü bunu orada birkaç kişi gördü." diyerek haberimizi şaşkınlıkla karşıladı.
"BU OLDU EVET"
Nevşin Mengü, şunları söyledi; "Diyorlar ki; Cavit Çağlar'ın kanalı kapatmasındaki bir etken de çalışanların Cavit Bey'e saygısızlık etmesi olmuş. İddia bu. Şöyle yazmış bir internet sitesi; bir toplantı için salona giren Cavit Çağlar, Nevşin Mengü'ye nasılsınız diye sordu. Mengü ise alaycı bir üslupla "Merak etmeyin bu akşam sizin başınızı derde sokmayacağım" diye cevap verdi.
SİNİRLENMEDİ, OMZUMA TAK TAK YAPTI
Cavit Çağlar geldi, biz yayına çıkmadan bir gün önce. Hakikaten, hepimize merhaba dedi. Ben de ayağa kalktım, yanına gittim. Yaşı büyüktür, elini sıktım. Nasılsınız dedim. Bir de espri yaptım. Korkmayın Cavit Bey, sizin başınızı derde sokmayacağım dedim.
Hiç de sinirlenmedi. Gayet de gülümsedi. Hatta böyle omzuma tak tak yaptı. Buna hiç sinirlenmedi. Bunu da kim sızdırdıysa...
Çünkü bunu orada birkaç kişi gördü.
Sinirlenmedi.
BU ESPRİDEN DE KANAL KAPATIYORSA..
Orada bu espri yapıldı.
Bu espriden de kanal kapatılıyorsa, hiç çıkılmasın bu yollara."Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
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