1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor

Karabük'te, Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında, Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan ve kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor.
 26 Aralık 2020 18:26
+Aa- Yazdır
Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla çalışma yapan Karabük Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerde kalan ve kitap okumak isteyenlerin bu isteğini yerine getiriyor.

Kitap almak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında yer alan bağlantı üzerinden form doldurarak istedikleri kitabı sipariş ediyor.

Gençlik liderleri, antrenörler ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekip, kendilerine ulaşan istek doğrultusunda dezenfekte edilmiş kitapları talep eden kişinin adresine ücretsiz elden teslim ediyor.

Okunan kitabı adresten alıp yeniden dezenfekte ederek 3 gün ayrı bir yerde muhafaza eden ekip, kitabı yeniden başka bir okura ulaştırıyor.

Karabük Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan binlerce kitabın yer aldığı kütüphanede paketlenen kitapların ulaştırıldığı okuyuculara, mavi ladin fidanı da hediye ediliyor.

"Kitabı evlerine kadar götürüyoruz"

Gençlik lideri İsmail Kibar, AA muhabirine, salgın nedeniyle evlerinde kalanların kitap okuyabilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla proje geliştirdiklerini aktaran Kibar, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kitap ve gönüllülük seferberliği başlattı. Sayın Bakanımızın ifadesiyle bizler "kitap medeniyeti"nin çocuklarıyız. Hayatı anlamlandırmak, istikamet üzere yaşamak için kitapla şereflenmiş bir milletin mensuplarıyız. Bundan hareketle projemizi hayata geçirdik." diye konuştu.

Kibar, vatandaşların kolay kitap siparişi verebildiğini belirterek, "Kitap siparişleri internet üzerinden veriliyor. Sosyal medya hesaplarımzıdan ilgili bağlantıları paylaştık. Kitap isteyenler buradan isim, adres ve telefon numaralarını yazarak bize bildiriyor. Biz de evlerine kadar götüryoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzun süredir okumak istediğim kitabı getirdiler"

Sipariş ettiği kitabı ve fidanı teslim alan Damlanur Güven ise uzun süredir okumak istediği kitabın kendisine getirildiğini belirtti.

Kitabı getirenlere teşekkür eden Güven, "Pandemi döneminde yapılacak en güzel şey, evde kalarak kitap okumak." dedi.

Güven, fidan hediyesi için de mutlu olduğunu dile getirerek, herkese evde kalarak kitap okumayı tevsiye etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor
26 Aralık 2020 20:06		 TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
26 Aralık 2020 19:38
İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor
26 Aralık 2020 19:32		 Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
26 Aralık 2020 19:04
Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı
26 Aralık 2020 18:28		 Prof. Dr. Öztek'ten koronavirüs ve aşı açıklaması
26 Aralık 2020 18:21
Uğur Şahin: Aşı, başka devletin diye hiç sakınca görülmesin
26 Aralık 2020 18:04		 Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz
26 Aralık 2020 17:47
Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?
26 Aralık 2020 17:42		 CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, şov yapıyorsunuz
26 Aralık 2020 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Kılıçdaroğlu: Menşei önemli değil, aşı yaptıracağım20:06 - 12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor20:05 - Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu20:00 - 43 ilin geçiş noktasında koronavirüs denetimi19:55 - Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı19:38 - TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
19:36 - CHP'den sahte içki raporu19:32 - İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor19:23 - Yılmaz Tunç: Dernek kurma özgürlüğü ihlal edilmiyor19:22 - Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi19:11 - Vaka sayısı bir günde 3 bin düştü, 15 bine geriledi19:04 - Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
18:30 - Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu18:28 - Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı18:26 - Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor18:24 - Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş18:22 - CHP'li vekile şantaj soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
18:21 - Prof. Dr. Öztek'ten koronavirüs ve aşı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobil piyasası stop etti
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
Adana Büyükşehir'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
BALIK BİLMEZSE HaLIK BİLİR 1
jailson marques siqueira 1
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 3
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 10
2021 istiklal marşı yılı olarak ilan edilmesi 2
Bugün olanlar 1
puzzle 1
dünyanın en yalnız ağacı 3
su 1
Son yaprak 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam