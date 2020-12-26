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Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı

İstanbul'da reklamcılık sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketi Sakarya'ya dönen Hüseyin Tan, aracını satarak kurduğu tesiste istiridye mantarı üretiyor.
 26 Aralık 2020 18:28
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Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı

İstanbul'da uzun yıllar reklamcılık sektöründe çalıştıktan sonra memleketi Sakarya'ya dönerek tarıma yönelen 32 yaşındaki Hüseyin Tan, aracını satarak kurduğu tesiste istiridye mantarı yetiştiriyor.

Kocaali ilçesinde doğup büyüdükten sonra İstanbul'a giderek fuar ve reklamcılık alanında çalışan Tan, yoğun iş temposu ve şehir hayatından sıkılarak yaklaşık 1 yıl önce döndüğü köyünde istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

"Bu işe başlarken cebimde 5 kuruş yoktu"

Tan, AA muhabirine, İstanbul'da uzun yıllar reklamcılık sektöründe çalıştığını söyledi.

Yoğun iş temposu ve stresli şehir hayatına salgın sürecinin de eklenmesiyle görevinden istifa ettiğini aktaran Tan, "2009 yılında memleketimden ayrılarak İstanbul'da fuar ve reklamcılık hizmeti veren bir şirkette çalışmaya başladım. Çalıştığım iş iyi olmasına rağmen kalabalık ve şehir ortamı beni oldukça bunalttı. Sabahtan akşama kadar sürekli koşturmaca içinde robot gibiydim. Ailemden ve sevdiklerimden uzak bir şekilde nereye kadar gidebilirim derken İstanbul'dan ayrılıp memlekete dönmeye karar verdim. Çocukluğumdan beri doğaya ve bitkilere olan merakım, küçük bir araştırmadan sonra beni istiridye mantarı üreticisi olmaya zorladı." diye konuştu.

İstiridye mantarı üreticisi olmaya karar verdiğinde hiçbir sermayesinin olmadığını belirten Tan, "Bu işe başlarken cebimde 5 kuruş yoktu. Yapacak olduğum yatırımı göz önüne aldığımda tek çıkar yolum arabamı satmaktı. Arabamı satarak gerekli olan malzemeleri aldım ve mantar üretim çadırımı kurdum. 35 gün içerisinde 10 ton kompost ile 2,5 ton mahsul elde ettim." ifadelerini kullandı.

Tan, yaklaşık bir sene önce tek çadırda başladığı üretimden elde ettiği mantarları Sakarya genelinde sattığını aktararak, yeni üretim çadırları kurup, işini büyüterek ülke geneline satış yapmak istediğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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