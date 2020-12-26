Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat ettiğini duyurdu.
|26 Aralık 2020 19:04
|+Aa- Yazdır
Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Altunok, tedavi gördüğü hastaneye yaşamını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat ettiğini duyurdu.
Metin Kıratlı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle;
Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat haberi hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Müteveffaya Allah'tan rahmet; başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı dilerim.
Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat haberi hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Müteveffaya Allah'tan rahmet; başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı dilerim.Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) December 26, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor
26 Aralık 2020 20:06
|TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
26 Aralık 2020 19:38
|İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor
26 Aralık 2020 19:32
|Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı
26 Aralık 2020 18:28
|Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor
26 Aralık 2020 18:26
|Prof. Dr. Öztek'ten koronavirüs ve aşı açıklaması
26 Aralık 2020 18:21
|Uğur Şahin: Aşı, başka devletin diye hiç sakınca görülmesin
26 Aralık 2020 18:04
|Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz
26 Aralık 2020 17:47
|Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?
26 Aralık 2020 17:42
|CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, şov yapıyorsunuz
26 Aralık 2020 17:39