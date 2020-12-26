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Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat ettiğini duyurdu.
 26 Aralık 2020 19:04
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Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Altunok, tedavi gördüğü hastaneye yaşamını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat ettiğini duyurdu.

Metin Kıratlı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle;

Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat haberi hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Müteveffaya Allah'tan rahmet; başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı dilerim.

Memurlar.Net
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