TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan personelin tamamının koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
|26 Aralık 2020 19:38
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan tüm sağlık personeli, koronavirüse yakalandı.
Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Utku Güngörür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TSM ekibimizde özellikle hemşireler ve başka sağlık personellerinde koronavirüs tespit edildi" dedi.
MUHTARLARA ÇAĞRI
Muhtarlara da çağrıda bulunan Dr. Utku Güngörür, "Bu hafta tüm muhtarlardan ricam, köyleri bilgilendirelim. Gerçekten acil olmadıkça kimse başvurmasın ki hastalık yayılmasın" ifadesini kullandı.
BAŞKA İLÇEDEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILACAK
Personelleri karantinaya alınan Doğanyurt TSM'ye başka ilçelerden geçici görevlendirme yapıldığı öğrenildi.
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