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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı Lacivertli ekipte,3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
 26 Aralık 2020 19:55
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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku

Fenerbahçe Kulübünün yaptığı yazılı açıklamada: Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. İfadelerine yer verildi
Memurlar.Net
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