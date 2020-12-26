Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Sarı Lacivertli ekipte,3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
|26 Aralık 2020 19:55
|+Aa- Yazdır
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku
Fenerbahçe Kulübünün yaptığı yazılı açıklamada: Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. İfadelerine yer verildi
Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2020
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/X5PYecef5a
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı
24 Aralık 2020 21:46
|PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi
24 Aralık 2020 18:33
|Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret
24 Aralık 2020 12:49
|Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor
23 Aralık 2020 08:23
|Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 13:26
|Trabzonspor'un Eski Başkanı hayatını kaybetti
22 Aralık 2020 08:28
|TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor
21 Aralık 2020 23:32
|TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
21 Aralık 2020 18:49
|Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet
20 Aralık 2020 21:08
|Erol Bulut'tan istifa açıklaması!
19 Aralık 2020 22:52