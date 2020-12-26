43 ilin geçiş noktasında koronavirüs denetimi
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, jandarma ve polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edilip HES kodu sorgulandı.
|26 Aralık 2020 20:00
|+Aa- Yazdır
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, jandarma ve polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edilip HES kodu sorgulandı.
Kırıkkale Valiliği, Covid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi tedbirleri üst düzeyde tutuyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta yer alan Kırıkkale'den geçen araçlar tek tek durduruldu. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor. Şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca kişilerin HES kodu kontrolleri de gerçekleştirildi. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|48 saat su kesintisi yapılacak! Bidon almak için sıraya girdiler
26 Aralık 2020 17:51
|İznik Gölü'nün dibinde yatan 100 yılın keşfi görüntülendi
26 Aralık 2020 16:14
|Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler şaşırdı
25 Aralık 2020 22:52
|İstanbul için su önerisi: Yağmur bombası
25 Aralık 2020 22:47
|Valilikten açıklama: Aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma var
25 Aralık 2020 20:43
|Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
25 Aralık 2020 20:25
|Kısıtlama öncesi İstanbul boşalıyor, trafik durma noktasına geldi
25 Aralık 2020 18:53
|Kalp krizinden vefat eden başkanın yerine seçim yapıldı
25 Aralık 2020 18:42
|O ilde tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor
25 Aralık 2020 17:49
|Yangında balkonda mahsur kalan çocukları böyle kurtardılar
25 Aralık 2020 15:55