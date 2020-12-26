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Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu

Vatani görevlerini yapmak için Burdur'a gelen 2 bin asker sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birliklerine teslim oldu.
 26 Aralık 2020 20:05
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Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu

Vatani görevlerini yapmak için Burdur'a gelen 2 bin asker sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birliklerine teslim oldu.

3'üncü Piyade Tugayı Burdur 58'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda vatani görevlerini yapacak 2000/6'ncı dönem 2 bin asker, aileleriyle vedalaşarak birliklerine teslim oldu. Acemi askerler Binbaşı Maruf Kışlası'nın bahçesinde kayıt işlemleri yapıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak nizamiyeden ateş ölçümleri yapıldıktan sonra birliklerine teslim oldu.
DHA
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