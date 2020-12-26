Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu
Vatani görevlerini yapmak için Burdur'a gelen 2 bin asker sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birliklerine teslim oldu.
|26 Aralık 2020 20:05
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Vatani görevlerini yapmak için Burdur'a gelen 2 bin asker sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birliklerine teslim oldu.
3'üncü Piyade Tugayı Burdur 58'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda vatani görevlerini yapacak 2000/6'ncı dönem 2 bin asker, aileleriyle vedalaşarak birliklerine teslim oldu. Acemi askerler Binbaşı Maruf Kışlası'nın bahçesinde kayıt işlemleri yapıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak nizamiyeden ateş ölçümleri yapıldıktan sonra birliklerine teslim oldu.
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