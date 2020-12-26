12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor
|26 Aralık 2020 20:06
|+Aa- Yazdır
AMASYA'da işçi emeklisi Hüseyin Tırpan (59), köyünün nüfusuna kayıtlı vefat eden kişileri, oluşturduğu ajandaya yazarak kaydediyor. 12 yıldır 350 kişinin ölüm bilgilerini kayıt altına alan Tırpan, 'ileriye dönük güzel bir hatıra olsun diye ölüm kayıtlarını tuttum' dedi.
Kentte, uzun yıllar çalıştığı tuğla fabrikasından emekli olan Hüseyin Tırpan, doğup, büyüdüğü Yassıçal köyünde ve bu köyün nüfusuna kayıtlı dışarda ölenlerin kayıtlarını, ajanda tek tek tutmaya başladı. 12 yıldır ölenlerin ad, soyad ve ölüm tarihiyle kayıt altına alan Tırpan, aynı adı ve soyadı taşıyanları da, lakaplarıyla not ediyor. Bugüne dek yaşamını kaybeden 350 kişin bilgilerinin yer aldığı ajanda; 'Kör ibiğin Abdullah', 'Hakkının Yuluk', 'Ayrancının Hülü Ebe', 'Tıstıs Ana' gibi lakaplar dikkat çekiyor. Ölüm haberi alması için çevresiyle sürekli iletişim halinde olan Tırpan, kayda aldığı isimleri ise her yıl hesap makinesiyle topluyor. Dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisi nedeniyle, ölümlerin önceki yıllara oranla arttığını söyleyen Tırpan'ın ilginç hobisi, görenleri de şaşırtıyor.
Emekli olduktan sonra 2008 yılından itibaren köyündeki vefat edenlerin kayıtlarını tutmaya başladığını söyleyen Hüseyin Tırpan; '2008 yılından bu yana köyümüzde ölenlerin isim, soyad ve lakapları ile birlikte deftere kaydettim. Bu çalışmayı yapmamdaki amaç ileriye dönük nesillerimizin kendi köyünde kimlerin yaşadığını ve ölüm tarihlere bakarak maziyi hatırlamalarıdır' diye konuştu.
Hüseyin Tırpan'ın eşi Dilek Tırpan ise hayat arkadaşının yaptığı çalışmayı desteklediğini ve her konuda kendisine destek verdiğini söyledi.
Yassıçal köyünden Satılmış Asarkaya ise Tırpan'ın ölenlerin listesini deftere yazarak, gelecek nesillerimize bir hatıra bırakmasının güzel bir çalışma olduğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
26 Aralık 2020 19:38
|İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor
26 Aralık 2020 19:32
|Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
26 Aralık 2020 19:04
|Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı
26 Aralık 2020 18:28
|Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor
26 Aralık 2020 18:26
|Prof. Dr. Öztek'ten koronavirüs ve aşı açıklaması
26 Aralık 2020 18:21
|Uğur Şahin: Aşı, başka devletin diye hiç sakınca görülmesin
26 Aralık 2020 18:04
|Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz
26 Aralık 2020 17:47
|Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?
26 Aralık 2020 17:42
|CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, şov yapıyorsunuz
26 Aralık 2020 17:39