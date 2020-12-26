12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor

AMASYA'da işçi emeklisi Hüseyin Tırpan (59), köyünün nüfusuna kayıtlı vefat eden kişileri, oluşturduğu ajandaya yazarak kaydediyor. 12 yıldır 350 kişinin ölüm bilgilerini kayıt altına alan Tırpan, 'ileriye dönük güzel bir hatıra olsun diye ölüm kayıtlarını tuttum' dedi.

Kentte, uzun yıllar çalıştığı tuğla fabrikasından emekli olan Hüseyin Tırpan, doğup, büyüdüğü Yassıçal köyünde ve bu köyün nüfusuna kayıtlı dışarda ölenlerin kayıtlarını, ajanda tek tek tutmaya başladı. 12 yıldır ölenlerin ad, soyad ve ölüm tarihiyle kayıt altına alan Tırpan, aynı adı ve soyadı taşıyanları da, lakaplarıyla not ediyor. Bugüne dek yaşamını kaybeden 350 kişin bilgilerinin yer aldığı ajanda; 'Kör ibiğin Abdullah', 'Hakkının Yuluk', 'Ayrancının Hülü Ebe', 'Tıstıs Ana' gibi lakaplar dikkat çekiyor. Ölüm haberi alması için çevresiyle sürekli iletişim halinde olan Tırpan, kayda aldığı isimleri ise her yıl hesap makinesiyle topluyor. Dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisi nedeniyle, ölümlerin önceki yıllara oranla arttığını söyleyen Tırpan'ın ilginç hobisi, görenleri de şaşırtıyor.

Emekli olduktan sonra 2008 yılından itibaren köyündeki vefat edenlerin kayıtlarını tutmaya başladığını söyleyen Hüseyin Tırpan; '2008 yılından bu yana köyümüzde ölenlerin isim, soyad ve lakapları ile birlikte deftere kaydettim. Bu çalışmayı yapmamdaki amaç ileriye dönük nesillerimizin kendi köyünde kimlerin yaşadığını ve ölüm tarihlere bakarak maziyi hatırlamalarıdır' diye konuştu.

Hüseyin Tırpan'ın eşi Dilek Tırpan ise hayat arkadaşının yaptığı çalışmayı desteklediğini ve her konuda kendisine destek verdiğini söyledi.

Yassıçal köyünden Satılmış Asarkaya ise Tırpan'ın ölenlerin listesini deftere yazarak, gelecek nesillerimize bir hatıra bırakmasının güzel bir çalışma olduğunu belirtti.