Mansur Yavaş 'kol saatini' kaldırdı, Atatürk heykeli yaptırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genelkurmay Kavşağı'na önceki dönemde konulan kol saati heykelinin yerine Atatürk'ün Ankara'ya gelişini simgeleyen Atatürk heykeli yaptırdı.
|26 Aralık 2020 20:26
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda hazırlatılan ve 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile Milli Mücadele yıllarını anlatan anıt, Genelkurmay Kavşağı'na konuldu. Kavşaktaki kol saati heykeli ise kaldırıldı
ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaptırılan anıtın açılışı, pandemi nedeniyle temsili olarak yarın yapılacak.
Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve 1 rölyeften oluşuyor.
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