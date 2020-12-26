Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti
|26 Aralık 2020 20:59
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde malulen emekliye ayrılan sağlık memuru sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre 4 gün önce alkol zehirlenmesi nedeniyle Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 42 yaşındaki Serkan Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybederek yaşama tutunamadı. Vefatının ardından savcılık incelemesinden sonra sağlıkçının cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Ulaş'ın, 28 Aralık Pazartesi günü Burhaniye merkez Geriş Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Mehmet Ali Koçpınar, "Hastanemizde daha önce görev yapan hemşire Serkan Ulaş, 42 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Kelimelerin acısını tarif etmeye yetmediği bugünde tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.
Öte yandan sağlıkçının etil alkolü nereden aldığı konusunda başlatılan araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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