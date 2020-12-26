1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde malulen emekliye ayrılan sağlık memuru sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.
 26 Aralık 2020 20:59
+Aa- Yazdır
Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde malulen emekliye ayrılan sağlık memuru sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre 4 gün önce alkol zehirlenmesi nedeniyle Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 42 yaşındaki Serkan Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybederek yaşama tutunamadı. Vefatının ardından savcılık incelemesinden sonra sağlıkçının cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Ulaş'ın, 28 Aralık Pazartesi günü Burhaniye merkez Geriş Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Mehmet Ali Koçpınar, "Hastanemizde daha önce görev yapan hemşire Serkan Ulaş, 42 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Kelimelerin acısını tarif etmeye yetmediği bugünde tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

Öte yandan sağlıkçının etil alkolü nereden aldığı konusunda başlatılan araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü
26 Aralık 2020 21:47		 Fotokapana yakalandı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi
26 Aralık 2020 21:45
6 yaşındaki Zeynep, ödülünü SMA hastalarına bağışladı
26 Aralık 2020 21:38		 Ukraynalı turistler davul zurnayla karşılandı
26 Aralık 2020 21:24
12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor
26 Aralık 2020 20:06		 TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
26 Aralık 2020 19:38
İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor
26 Aralık 2020 19:32		 Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
26 Aralık 2020 19:04
Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı
26 Aralık 2020 18:28		 Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor
26 Aralık 2020 18:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü21:45 - Fotokapana yakalandı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi21:38 - 6 yaşındaki Zeynep, ödülünü SMA hastalarına bağışladı21:30 - Mansur Yavaş'tan asgari ücret açıklaması21:25 - Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti21:24 - Ukraynalı turistler davul zurnayla karşılandı
21:04 - Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi21:02 - Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli20:59 - Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti20:26 - Mansur Yavaş 'kol saatini' kaldırdı, Atatürk heykeli yaptırdı20:24 - Koca: Ülkemizde mutasyona uğramış Kovid-19'a rastlanmadı20:10 - Kılıçdaroğlu: Menşei önemli değil, aşı yaptıracağım
20:06 - 12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor20:05 - Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu20:00 - 43 ilin geçiş noktasında koronavirüs denetimi19:55 - Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı19:38 - TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
19:36 - CHP'den sahte içki raporu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobil piyasası stop etti
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Uğur Şahin: Aşı, başka devletin diye hiç sakınca görülmesin
Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çam ağacı süslemek 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
çalışmak 2
Son yaprak 1
sözlükte yazacak başlık bulamamak 1
tanıklık ücret tarifesi 5
Beyaz balıkçıl 1
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 9
implant tedavisi 1
kızılay 2
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam