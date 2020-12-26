Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
|26 Aralık 2020 21:02
|+Aa- Yazdır
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu
26 Aralık 2020 20:05
|Oyun parkına gidemeyen çocuklar için salıncağı eve taşıdılar
26 Aralık 2020 17:58
|Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
26 Aralık 2020 14:15
|Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt
26 Aralık 2020 14:10
|Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
26 Aralık 2020 12:55
|Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak
26 Aralık 2020 12:26
|Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek
26 Aralık 2020 11:32
|Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
26 Aralık 2020 11:30
|'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
26 Aralık 2020 10:50
|Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
26 Aralık 2020 10:40