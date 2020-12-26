1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
 26 Aralık 2020 21:04
+Aa- Yazdır
Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar liderliğe yükselirken Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, karşılaşmanın 44. dakikasında Arda Turan ile bulduğu golle birlikte devreye 1-0'lık avantajla girdi.

Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
26 Aralık 2020 19:55		 Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı
24 Aralık 2020 21:46
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi
24 Aralık 2020 18:33		 Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret
24 Aralık 2020 12:49
Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor
23 Aralık 2020 08:23		 Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 13:26
Trabzonspor'un Eski Başkanı hayatını kaybetti
22 Aralık 2020 08:28		 TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor
21 Aralık 2020 23:32
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
21 Aralık 2020 18:49		 Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet
20 Aralık 2020 21:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü21:45 - Fotokapana yakalandı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi21:38 - 6 yaşındaki Zeynep, ödülünü SMA hastalarına bağışladı21:30 - Mansur Yavaş'tan asgari ücret açıklaması21:25 - Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti21:24 - Ukraynalı turistler davul zurnayla karşılandı
21:04 - Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi21:02 - Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli20:59 - Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti20:26 - Mansur Yavaş 'kol saatini' kaldırdı, Atatürk heykeli yaptırdı20:24 - Koca: Ülkemizde mutasyona uğramış Kovid-19'a rastlanmadı20:10 - Kılıçdaroğlu: Menşei önemli değil, aşı yaptıracağım
20:06 - 12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor20:05 - Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu20:00 - 43 ilin geçiş noktasında koronavirüs denetimi19:55 - Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı19:38 - TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
19:36 - CHP'den sahte içki raporu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobil piyasası stop etti
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Uğur Şahin: Aşı, başka devletin diye hiç sakınca görülmesin
Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şanlıurfa 1
Kripto para 2
Üst dudağını yukarı kaldırıp burnunla koklamak 4
doğru sözlü olmak 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 12
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 7
dünyanın en yalnız ağacı 2
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 3
kokteyl antikor 1
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 2
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam