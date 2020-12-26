Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
|26 Aralık 2020 21:04
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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar liderliğe yükselirken Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Galatasaray, karşılaşmanın 44. dakikasında Arda Turan ile bulduğu golle birlikte devreye 1-0'lık avantajla girdi.
Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.
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