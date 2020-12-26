Mansur Yavaş'tan asgari ücret açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik' açıklamasını yaptı.
|26 Aralık 2020 21:30
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından belediye çalışanlarının maaşına ilişkin açıklama yaptı.
Mansur Yavaş "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Mansur Yavaş: Belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik https://t.co/jRe3leGxRl pic.twitter.com/F6qWG2KcsxSputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 26, 2020
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