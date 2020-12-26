1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 yaşındaki Zeynep, ödülünü SMA hastalarına bağışladı

Tuzla Belediyesi tarafından "Yerli Malı Haftası" sebebiyle 3-6 yaş arası çocukların aileleriyle birlikte katıldıkları ve kendi memleketlerini tanıttıkları "7 Bölge 7 Kültür" yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren çocuklara sertifika ve kumbaralarını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Yarışmada üçüncü olan 6 yaşındaki Zeynep İkra Dar, kazandığı parayı SMA hastalarını bağışladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Zeynep'in bu duyarlı davranışından dolayı çok duygulandığını ifade ederek, "Böylesine bir yarışmadan sonra kazandığı bu paraları SMA'lı hastalara ileteceğim demesi gerçekten bizi çok duygulandırdı" dedi.
 26 Aralık 2020 21:38
+Aa- Yazdır
6 yaşındaki Zeynep, ödülünü SMA hastalarına bağışladı

Tuzla Belediyesi "Yerli Malı Haftası" münasebetiyle sosyal medya üzerinden 3-6 yaş arasındaki çocukların aileleri ile birlikte katıldıkları "7 Bölge 7 Kültür" yarışması düzenledi. Çocuklar, yarışmaya evlerinden aileleri ile birlikte kendi memleketlerini tanıtan görüntüler çekerek katıldı. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerden en çok beğeni alan 3 görüntü dereceye girdi. Derece giren çocuklara para ödülü, kumbara, sertifika ve içerisinde kitap, boyama kalemi olan paketi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Başkan Yazıcı ile çocuklar arasındaki sohbet keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. Yarışmada Ağrı bölgesini tanıtan Besra Özkaya birinci olarak bin TL, Giresun bölgesini tanıtan Nisan Kesgin ikinci olarak 750 TL, Erzincan bölgesini tanıtan Zeynep İkra Dar ise üçüncü olarak 500 TL para ödülü kazandı. Yarışmada üçüncü olarak 500 TL kazanan Zeynep İkra Dar, kazandığı para ödülünü SMA hastalarına bağışladı. Yarışmaya katılan 45 çocuğa da içlerinde harçlık olan kumbara, sertifika ve içerisinde kitap, boyama kalemi olan hediye paketi gönderildi.

"ÖDÜLÜNÜ SMA HASTALARINA BAĞIŞLAYACAK OLMASI BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün ödüllerimizi vermiş olduğumuz çocuklarımız, '7 Bölge 7 Kültür' yarışması adı altında kendi memleketlerini tanıttılar. Amacımız Yerli Malı Haftası karşılığında kendi bölgelerini ve ülkemizin çeşitli bölgelerini tanıtabilmekti. Kendilerine hediye ettiğimi kumbaralar ve bu kumbaraların özellikle de çocukların SMA hastalarına yardım edebilmek için bu parayı biriktireceklerini söylemeleri bizi çok duygulandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Toplumda bu farkındalığı oluşturabilmek çok önemli. Bizde bu konuda çok çaba gösteriyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak hepimizin görevi diye düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUKLAR TERTEMİZ BİR DÜNYANIN GÖSTERGESİDİR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çocuklar ile aralarındaki güzel enerji oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi, "Çocuklar ile bizim en başından beri değişik bir ilişkimiz vardır. Çok genç yaşlardan itibaren, çocuklar ile diyaloğum çok iyiydi. İlkokullara gittiğim zaman bir an beni ayakta tutmazlar saldırırlar. Onlar bana 'Şadi Abi' derler. Öyle 'Amca' da demezler. Ben onların abileri olarak ciddi bir duygusal bağ oluşturduk. Okullarımızı ziyaretimde de onlar ile birlikte gerek Anne Çocuk Eğitim Merkezlerimizde gerekse becerilerini geliştirdikleri merkezlerimizde çocuklar ile olan bütün etkinliklerimizde hep birlikte olmaya çalıştık. Karşılıklı duygularımızı açmaya çalıştık. Saf ve doğal olduk. Onların o güzellikleri saf ve temizlikleri ile en doğal halleri ile verdikleri cevaplar, sormuş oldukları sorular beni her zaman derinden etkilemiştir. Çocuklar her zaman bambaşka, tertemiz bir dünyanın göstergesidir. Onları seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar yetiştirirsek, Tuzla'yı altın kaplamakn kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BU DÜŞÜNCE KIZIMIN DÜŞÜNCESİDİR"

Kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışlayacağını söyleyen 6 yaşındaki Zeynep İkra Dar, "Erzincan'ın videolarını çektim. Erişte ve kayısı çektim. Paramı SMA hastalarına vereceğim" dedi. Zeynep İkra'nın babası Kenan Dar, "Öncelikle Şadi Başkanımıza bu projesinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman olduğu gibi yeni projeler ile tüm il ve ilçe belediyelerden farkını bir kez daha gösterdi. 7'den 70' herkese dokunuyor. Biz de burada çocuğumuz ile birlikte bir emek sarf ettik. Bu emeğimizin karşılığında Başkanımız çocuğumuzu bir harçlık ile ödüllendirdi. Biz de farkındalık olsun diye direk belediyeden çıkıp SMA hastalarına bağışlayacağız. Bu kızımızın düşüncesidir. Sosyal medya ve televizyondan gördüğü üzere bize de kendisi böyle bir teklifte bulundu. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

"OYUNCAK ALIRIM AMA ANNEM İZİN VERMİYOR"

Yarışmaya Ağrı videosu çekerek katılan ve birinci olan Besra Özkaya, "Ben yarışmada video çektim. Annemle çektim. Videoyu çekmem çok uzun sürmedi. Çok mutlu oldum. Kumbarayı biriktireceğimi konuştum. Biriktirdiğim parayla istediğim şeyleri alırım. Oyuncak alırım ama annem izin vermiyor" dedi. Yarışmaya Giresun görüntüsü çekerek katılan Nisan Kesgin," Giresun videosu çektim. Giresun ile ilgili her şeyi anlattım. Oyunca, kitap bir de kumbara aldım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü
26 Aralık 2020 21:47		 Fotokapana yakalandı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi
26 Aralık 2020 21:45
Ukraynalı turistler davul zurnayla karşılandı
26 Aralık 2020 21:24		 Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti
26 Aralık 2020 20:59
12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor
26 Aralık 2020 20:06		 TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
26 Aralık 2020 19:38
İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor
26 Aralık 2020 19:32		 Yargıtay Üyesi Nihat Altunok'un vefat etti
26 Aralık 2020 19:04
Doğa tutkusu genç reklamcıyı mantar yetiştiricisi yaptı
26 Aralık 2020 18:28		 Kovid-19 sürecinde kitap okumak isteyenlere kitap götürüyor
26 Aralık 2020 18:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü21:45 - Fotokapana yakalandı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi21:38 - 6 yaşındaki Zeynep, ödülünü SMA hastalarına bağışladı21:30 - Mansur Yavaş'tan asgari ücret açıklaması21:25 - Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti21:24 - Ukraynalı turistler davul zurnayla karşılandı
21:04 - Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi21:02 - Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli20:59 - Emekli sağlık personeli sahte alkolden hayatını kaybetti20:26 - Mansur Yavaş 'kol saatini' kaldırdı, Atatürk heykeli yaptırdı20:24 - Koca: Ülkemizde mutasyona uğramış Kovid-19'a rastlanmadı20:10 - Kılıçdaroğlu: Menşei önemli değil, aşı yaptıracağım
20:06 - 12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor20:05 - Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu20:00 - 43 ilin geçiş noktasında koronavirüs denetimi19:55 - Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı19:38 - TSM'de görevli sağlıkçıların tamamı koronavirüse yakalandı
19:36 - CHP'den sahte içki raporu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobil piyasası stop etti
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Uğur Şahin: Aşı, başka devletin diye hiç sakınca görülmesin
Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 istiklal marşı yılı olarak ilan edilmesi 2
Mesleğini yapamayan üniversite mezunu 4
24.12.2020 pfdk kararları 2
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 3
engin nurşani 6
26.12.2020 trabzonspor vs galatasaray maçı 2
su 1
üçüzlerin birbirini fetöcülükle suçlaması 1
sınavlar iptal olsun 4
Avrupa'ya gider misin anketi 6
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam