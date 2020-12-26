İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü
Aydın'da, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan 73 yaşındaki Cevdet Oğuz ve kardeşi 66 yaşındaki Adnan Oğuz, 12 arayla hayatını kaybetti.
|26 Aralık 2020 21:47
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Aydın'da koronavirüs tedavisi gören 73 yaşındaki Cevdet Oğuz ve kardeşi 66 yaşındaki Adnan Oğuz, 12 gün arayla yaşamını yitirdi.
Efeler'in Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Oğuz ve kardeşi Adnan Oğuz, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerin ardından iki kardeş de sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı.
İKİ KARDEŞ 12 GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesine alınan kardeşlerden Cevdet Oğuz, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti. Oğuz'un ölümünden 12 gün sonra bu kez kardeşi Adnan Oğuz yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz kardeşler, Kuyucular Mahalle mezarlığında virüs tedbirleri alınarak defnedildi.
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