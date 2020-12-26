Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans Hatay'a ulaştı
|26 Aralık 2020 22:41
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.
Vali Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.
Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Halkımıza en iyi şekilde hizmet sunabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulans ilimize ulaşmıştır. Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. pic.twitter.com/fZ74Eb7NxPRahmi Doğan (@dogan_rahmi) December 26, 2020
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