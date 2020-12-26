AB üyesi ülkeler koronavirüs aşılamalarına yarın başlıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paylaştığı videolu mesajında AB ülkelerine yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının teslim edildiğini duyurarak aşılamasını yarın başlayacağını belirtti.
|26 Aralık 2020 22:45
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula> von der Leyen paylaştığı videolu mesajında AB ülkelerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının teslim edildiğini duyurarak aşılamasını yarın başlayacağını belirtti.
Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında gözler aşı uygulamalarına çevrildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, videolu bir mesaj paylaşarak korona virüs aşılarının AB ülkelerine teslim edildiğini duyurdu. Ursula von der Leyen mesajında, "Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz. Covid-19 aşısı tüm AB ülkelerine teslim edildi" ifadelerini kullandı. Leyen, yarın Avrupa genelinde aşı uygulamasına başlanacağını ifade etti.
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