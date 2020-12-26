Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a 2 ayrı suçtan ceza
Giresun'da şüpheli şekilde vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ni suçlayan baba Şaban Vatan'a açılan davalarda 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlarından dolayı ceza verildi.
|26 Aralık 2020 22:48
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Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabai Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AK Partili eski bakan Nurettin Canikli'nin, nüfuzunu kullanarak olayın üstünü örtmeye çalıştığı yönünde iddialarda bulunuyordu.
Nurettin Canikli, Şaban Vatan'a 5 ayrı dava açmıştı. Gazete Duvar'ın haberine göre Şaban Vatan'a 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.
Kararda, toplam 119.85 lira yargılama giderinin ve 4 bin 80 lira vekalet ücretinin de Vatan'dan tahsil edileceği belirtildi.
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