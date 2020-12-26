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16 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki Ç.E.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (22), tutuklandı.
 26 Aralık 2020 22:52
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16 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki Ç.E.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (22), tutuklandı.

Olay, Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.E., aynı mahallede yaşayan M.D.'nin kendisine mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DHA
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