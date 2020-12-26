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Belediye hoparlöründen 'cenazeye katılmayın' anonsu

IĞDIR 23'üncü dönem AK Parti Milletvekili Ali Güner'in ağabeyi Yusuf Güner (70), Ankara'da vefat etti. Iğdır'da toprağa verilecek Güner'in cenazesi için belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşların pandemi sebebiyle cenaze töreni ve taziyeye katılmamaları istendi.
 26 Aralık 2020 23:19
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Belediye hoparlöründen 'cenazeye katılmayın' anonsu

IĞDIR 23'üncü dönem AK Parti Milletvekili Ali Güner'in ağabeyi Yusuf Güner (70), Ankara'da vefat etti. Iğdır'da toprağa verilecek Güner'in cenazesi için belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşların pandemi sebebiyle cenaze töreni ve taziyeye katılmamaları istendi.

Bir süreden beri rahatsızlığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören Yusuf Güner, bugün hayatını kaybetti. Güner'in cenazesi bugün saat 15.30'de uçakla Iğdır'a getirilerek kılınacak namaz sonrası Aralık ilçesine bağlı Aratan köyünde toprağa verilecek. Iğdır Belediyesi'nden cenaze ve taziye konusunda vatandaşlar uyarıldı. Belediye hoporlöründen yapılan anonsta Iğdır 23'üncü dönem Milletvekili Ali Güner'in ağabeyi Yusuf Güner'in 24 Aralık'ta vefat ettiği belirtilerek; "Cenaze 26 Aralık günü Ankara'dan uçakla Iğdır'a getirilecektir. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği vatandaşlarımızın cenaze törenine ve taziyeye katılmamaları, taziye dileklerini telefonla bildirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

DHA
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