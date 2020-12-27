1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!

Giresun Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümünde, ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermek yerine iki kadroda da İşletme doktora mezunlarına yönelik özel şartla ilana çıktı.
 27 Aralık 2020 10:05
+Aa- Yazdır
Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!

Giresun Üniversitesi, 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi kadrosu ilan etmiştir.

İlgili kadroları incelediğimizde, Sosyal Hizmet bölümünde özel şart olarak birbirine benzer iki doktor öğretim üyesi kadrosu ilan edildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl belirlenen "Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar Genel İlkeler"de Sosyal Hizmet Bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

-Sosyal Hizmet

-Sosyoloji

-Psikoloji

-Hukuk

-İşletme

-Yönetim Bilimleri

-Tıp ve diğer sağlık alanları

Bununla birlikte, eğitim öğretime başlamak için asgari öğretim üyesi sayısı 3 olarak belirlenirken, bunun en az birisinin Sosyal Hizmetten zorunlu olması da güvence altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü akademik kadrosuna baktığımızda, ilgili bölümün henüz öğrenci alımı yapmadığı, bölümde bir öğretim üyesinin bulunduğu ve ilgilinin alanın da Sosyal Hizmet olduğu görülmektedir.

Söz konusu asgari koşullar ve üniversitenin ilanda belirlediği özel şartlar bağlamında değerlendirdiğimizde; Giresun Üniversitesinin ilgili bölümde nitelikli eğitim verebilmesi için öğretim üyesi bulmaya Sosyal Hizmet alanında öncelik vermelidir. İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci alımında 1 Sosyal Hizmet ve birbirine çok yakın alanda çalışmaları bulunan 2 İşletme Doktoralı ile asgari koşulları sağlaması "bizce" doğru bir düşünce değildir.

Sosyal Hizmet programlarında İşletme alanında dersler olmakla birlikte, 2 öğretim üyesinin kadrolu istihdamını sağlayacak kadar çok fazla olmadığı da açıktır. Nitekim, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2 Profesör, 6 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 13 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu bölümde görevli öğretim üyeleri de 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Sosyal Hizmet Bölümünde ders verebilmektedir.

Sonuç olarak, daha önceki yazılarımızda da birçok kez dile getirdiğimiz üzere Sosyal Hizmet alanında lisans ve lisansüstü eğitim gören adayların yerine başka alanlardan akademisyen istihdam edilmektedir. Bu durum, haklı olarak kişilerin mağduriyetlerine neden olmaktadır. Giresun Üniversitesinin adayların tepkilerine yol açan bu ilanı yeniden gözden geçirmesinde fayda bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski Rektörün akademik ilanlarını kişiye özel olduğu için ilan etmişti. Bakın o ne yaptı?
25 Aralık 2020 16:55		 KPSS Ortaöğretim puanımla bir yere yerleşir miyim?
25 Aralık 2020 13:32
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
25 Aralık 2020 11:24		 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı haberler doğru değil
25 Aralık 2020 11:00
2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?
24 Aralık 2020 12:35		 Akademik liyakat gelecekti! MYO kadroları alan dışı atamalarla doldurulmaya devam ediliyor
24 Aralık 2020 11:00
2021 yılında ÖABT sınavı yapılacak branşlar açıklandı
22 Aralık 2020 15:05		 İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları açıklandı
22 Aralık 2020 11:05
Özlem Zengin: 3 bin yeni engelli ataması yapılacak
21 Aralık 2020 11:10		 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında 3 hata birden yaptı
20 Aralık 2020 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti11:20 - TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek11:18 - Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini 'ikinci evim' dediği Türkiye'ye yaptı11:16 - FETÖ mensubu emekli subaydan 'dinleme ve Silivri' itirafları11:13 - Belediyenin yapacağı 6 fabrikada 4500 kişi istihdam edilecek11:11 - Mesleki yeterlilikte hedef 2023'te 2 milyon belgeli çalışan
11:10 - Yargıtay'dan Yazıcıoğlu davasına 'FETÖ izleri'ni gösteren ek delil dosyası11:05 - Yargıtay: Ders yapılan sınıfa izinsiz girmek işyeri dokunulmazlığını ihlaldir10:59 - Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada10:52 - CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu10:47 - 'Milas zeytinyağı' AB Komisyonu tarafından koruma altına alındı10:40 - KDK'dan emniyete: Otoparka çekilen araçlar için kanıt sunmalısın
10:35 - Bir deprem haberi de Muğla'dan10:27 - Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı, virüs durağan faza geçti10:20 - İşte bir korona hastasının hastaneye taşınma süreci10:17 - Yargıtay: Ölen kişinin hayat sigortası varsa mirasçısına müracaat edilemez10:11 - Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
10:05 - Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
Rektör Özlenen Özkan: Çin aşısı oldum, antikor tavan
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düşünmek 1
sabır 1
su 1
Son yaprak 1
ercüment ovalı 2
şanlıurfa 1
kokteyl antikor 1
Her entry 1 tl olsaydı 3
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 3
son sigara 2
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam