Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!

Giresun Üniversitesi, 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi kadrosu ilan etmiştir.

İlgili kadroları incelediğimizde, Sosyal Hizmet bölümünde özel şart olarak birbirine benzer iki doktor öğretim üyesi kadrosu ilan edildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl belirlenen "Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar Genel İlkeler"de Sosyal Hizmet Bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

-Sosyal Hizmet

-Sosyoloji

-Psikoloji

-Hukuk

-İşletme

-Yönetim Bilimleri

-Tıp ve diğer sağlık alanları

Bununla birlikte, eğitim öğretime başlamak için asgari öğretim üyesi sayısı 3 olarak belirlenirken, bunun en az birisinin Sosyal Hizmetten zorunlu olması da güvence altına alınmıştır .

Diğer taraftan, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü akademik kadrosuna baktığımızda, ilgili bölümün henüz öğrenci alımı yapmadığı, bölümde bir öğretim üyesinin bulunduğu ve ilgilinin alanın da Sosyal Hizmet olduğu görülmektedir .

Söz konusu asgari koşullar ve üniversitenin ilanda belirlediği özel şartlar bağlamında değerlendirdiğimizde; Giresun Üniversitesinin ilgili bölümde nitelikli eğitim verebilmesi için öğretim üyesi bulmaya Sosyal Hizmet alanında öncelik vermelidir. İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci alımında 1 Sosyal Hizmet ve birbirine çok yakın alanda çalışmaları bulunan 2 İşletme Doktoralı ile asgari koşulları sağlaması "bizce" doğru bir düşünce değildir.

Sosyal Hizmet programlarında İşletme alanında dersler olmakla birlikte, 2 öğretim üyesinin kadrolu istihdamını sağlayacak kadar çok fazla olmadığı da açıktır. Nitekim, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2 Profesör, 6 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 13 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu bölümde görevli öğretim üyeleri de 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Sosyal Hizmet Bölümünde ders verebilmektedir.

Sonuç olarak, daha önceki yazılarımızda da birçok kez dile getirdiğimiz üzere Sosyal Hizmet alanında lisans ve lisansüstü eğitim gören adayların yerine başka alanlardan akademisyen istihdam edilmektedir. Bu durum, haklı olarak kişilerin mağduriyetlerine neden olmaktadır. Giresun Üniversitesinin adayların tepkilerine yol açan bu ilanı yeniden gözden geçirmesinde fayda bulunmaktadır.