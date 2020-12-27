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Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı

En büyük kripto paralardan olan Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
 27 Aralık 2020 00:47
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Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı

Cumartesi güne 24 bin 500 dolardan başlayan Bitcoin, Pazar günü saat 00:40 itibariyle 26 bin 800 dolara yükselerek, 27 bin dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin Kasım ayı başında 13 bin dolardaydı.

Memurlar.Net
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