Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
En büyük kripto paralardan olan Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
|27 Aralık 2020 00:47
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