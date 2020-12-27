Cerrahpaşa'da görev yapan bekçi virüsten hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bekçi Receb Ünlü için taziye mesajı yayımladı.
|27 Aralık 2020 06:26
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bekçi Receb Ünlü için taziye mesajı yayımladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından Ünlü'nün fotoğrafına da yer vererek yayımladığı mesajında, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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