TBMM, koronavirüs'ten dolayı tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 aylığına tatile girdi
|27 Aralık 2020 06:43
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TBMM'de alınan tüm önlemlere rağmen, koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı arttı. Bütçe görüşmeleri sırasında da çok sayıda milletvekili koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle görüşmeleri terk etmek zorunda kalmıştı.
TBMM Genel Kurulu, Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşmelerinin bitmesinin ardından tatile girdi.
MECLİS MESAİSİ 26 OCAK 2021'DE
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Genel Kurulu'nun 26 Ocak 2021 tarihinde açılacağını açıkladı.
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