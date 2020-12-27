Meteoroloji uyardı: O bölgede soba ve baca zehirlenmesine dikkat!
|27 Aralık 2020 06:56
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
27 Aralık 2020 08:35
|Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
27 Aralık 2020 08:15
|Camiler için yapı denetimi uyarısı
27 Aralık 2020 07:53
|8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
27 Aralık 2020 07:30
|Bekçi virüsten hayatını kaybetti. Yerlikaya başsağlığı diledi
27 Aralık 2020 06:26
|Belediye Başkanı: Hastalığa yakalandıktan sonra pişman oldum
26 Aralık 2020 23:33
|Belediye hoparlöründen 'cenazeye katılmayın' anonsu
26 Aralık 2020 23:19
|'Virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu'
26 Aralık 2020 22:39
|Sağlık personeli koronavirüse yenik düştü
26 Aralık 2020 22:20
|İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü
26 Aralık 2020 21:47