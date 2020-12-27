1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli telefon markası Oppo'nun şubat ayında üretime başlamayı planladığını açıkladı. Yabancı yatırımcıları, ülkeye çekmek için bir savaş verdiklerini belirten Varank, Türkiye'nin bir üretim üssü haline geldiğini söyledi. Oppo'nun yatırımıyla bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
 27 Aralık 2020 07:10
+Aa- Yazdır
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin'den ve Uzakdoğu'dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi. Varank, son yıllarda Türkiye'nin yatırımlar açısından cazibe merkezi hale gelmesi için çalışmalarının bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yapılacak yatırımla hem yabancının hem de ülkenin kazanacağına dair açıklama yaptığını anımsattı.

YENİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELİYORUZ

Kendilerinin de yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için bir savaş verdiklerini dile getiren Varank, Türkiye'nin bir üretim üssü haline geldiğini bildirdi. Varank, "Bu manada da yabancıların hem Türkiye pazarını hem de Türkiye'den yapacakları açılımları düşündüklerinde ilgi odağı bir ülke. Biz bu yatırım ilgisini verdiğimiz teşvik belgelerinden de takip edebiliyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÜRETMEK İSTİYORLAR

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye'ye ilgisinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzakdoğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar."

Bakan Varank, bu alanda Türkiye'de gelecek döneme ilişkin önemli bir kapasite oluşacağının altını çizdi. Varank, Türkiye'de üretim yapacak firmalara, "Evet gelin üretimi burada yapın ancak mutlaka aklınızın bir köşesinde ihracat olsun, yerli tedarikçileri oyunun içerisine katmak, yerli katma değeri artırmak olsun. Evet Türkiye'de üretin, ihracat yapın ama aynı zamanda bu kabiliyetler Türk tedarikçilere geçsin. Beraber kazanalım" dediklerini anlattı.

2021'DE BAŞKA MARKA YATIRIMLARINI DUYACAĞIZ

Samsung'un da Türkiye'de bu alanda yatırım yapacağına dair bir bilginin söz konusunu olduğuna dair soru üzerine Varank, "Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu'dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye'ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021'de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız" dedi.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün Çinli bir firma (Oppo)üretim ve yatırım kararını açıkladı. İlk telefon ne zaman üretilir?" şeklinde soruya karşılık, "Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları bin kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar" dedi. Gelecek yıllarda Türkiye'de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını gördüklerini vurgulayan Varank, "Bu Türkiye'nin ihtiyacını karşılar ama bizim firmalarla görüşürken altını çizdiğimiz husus mutlaka ihracatı düşünmeleri" diye konuştu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
27 Aralık 2020 08:55		 Google'dan esnafa dijital dönüşüm desteği
24 Aralık 2020 16:09
Oppo Türkiye'den yatırım açıklaması: Görüşmeler olumlu
24 Aralık 2020 14:33		 Pandemiden korunmak isteyenler parayı vitamin ve gıda takviyelerine yatırdı
24 Aralık 2020 08:15
Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi
24 Aralık 2020 07:20		 Tekstil atölyesini Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı
23 Aralık 2020 15:24
Yılbaşında kiralık villalara talep patladı
23 Aralık 2020 07:59		 Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirket açıklandı
22 Aralık 2020 18:33
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
22 Aralık 2020 14:37		 İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu
22 Aralık 2020 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Tesadüf eseri ortaya çıktı: Bursa'da yüzyılın keşfi08:55 - AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle08:45 - Rektör Özlenen Özkan: Çin aşısı oldum, antikor tavan08:35 - Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?08:21 - Kumpas planından FETÖ savcısı çıktı08:15 - Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
08:05 - Pınar Gültekin'in babasına CHP'li vekilden 'davandan vazgeç' teklifi07:53 - Camiler için yapı denetimi uyarısı07:45 - Taksi durağına 'kılıç' ile saldırdı, taksiciler tarafından hastanelik edildi07:37 - Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı07:30 - 8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak07:20 - Bolu'da, Millet ittifakında kriz çıkaran imar rantı!
07:10 - Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak07:04 - 'Beynimiz 2030'da bulut bilişime bağlanacak'06:56 - Meteoroloji uyardı: O bölgede soba ve baca zehirlenmesine dikkat!06:50 - Sözleşmeli personel, sorunlar ya da eşit işe farklı statü ve farklı ücret06:43 - TBMM, koronavirüs'ten dolayı tatile girdi
06:35 - Çek borcu olana gece yarısı düzenlemesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Bolu'da, Millet ittifakında kriz çıkaran imar rantı!
Sözleşmeli personel, sorunlar ya da eşit işe farklı statü ve farklı ücret
Bekçi virüsten hayatını kaybetti. Yerlikaya başsağlığı diledi
'Beynimiz 2030'da bulut bilişime bağlanacak'
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kripto para 2
ercüment ovalı 2
kültür 1
24.12.2020 pfdk kararları 2
3 gemi kazasından kurtulan kadın 1
vefa 4
Sivilce,siyah nokta sıkmak 2
kar yağışlarıyla birlikte okulların tatil olmaya başlaması 1
Avrupa'ya gider misin anketi 4
implant tedavisi 2
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam