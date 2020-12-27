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Bolu'da, Millet ittifakında kriz çıkaran imar rantı!

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çivril Mahallesi'ndeki 27 dönümlük arazide imar artışına giderek bazı işadamlarına rant sağlamak istedi. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İYİ Partili Mansur Şen düzenlemeye itiraz etti. Özcan da 7 Aralık'ta Şen'in Kars'ta olmasını fırsat bilerek düzenlemeyi meclise getirip onaylattı. Kriz, Şen'in istifasıyla sonuçlandı.
 27 Aralık 2020 07:20
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Bolu'da, Millet ittifakında kriz çıkaran imar rantı!

Bolu'da 31 Mart seçimlerinde ittifak kuran CHP ile İYİ Parti arasında kriz çıkmıştı. İYİ Parti kontenjanından imardan sorumlu belediye başkan yardımcılığına getirilen Mansur Şen, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın isteği ile istifa etmişti. Yeni Şafak konuyu, Şen ile Özcan arasında bazı imar artışları hakkında anlaşmazlıklar yaşandığını belirterek "İttifakta rant çatlağı" başlığıyla gündeme taşımıştı. Tanju Özcan'ın sözcüsü Rasim Özdemir, önceki gün bir basın açıklaması yaparak 'yandaş' diye fişlediği Yeni Şafak'ı 'itibar suikastı' yapmakla suçladı, ortada rant olmadığını iddia etti. CHP'li belediyenin 'rant yok' dediği dosyayı açıyoruz.

İMARI ÖNCE DÜŞÜRDÜ

Dosyanın bir ucu 2012 yılına dayanıyor. Bolu'nun ünlü işadamları Çivril Mahallesi'nde 27 bin metrekare arazi aldı. Zaman içerisinde bu arazinin bulunduğu bölgede imar artışına gidilerek 25 bin 1 m2'den büyük araziler için EMSAL 2.80'e çıkarıldı. Söz konusu arsa Tanju Özcan'ın 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti ve HDP'nin de desteğini alarak başkan seçilmesi ile tekrar gündeme geldi. Özcan ve ekibi 25 Kasım 2019'da gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısına yeni bir imar düzenlemesi ile geldi. Tasarıda bahse konu 27 dönümlük arazinin de içinde olduğu bölgede imar oranlarında düşüşe gidildi.

İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ

Ancak Özcan'ın imar artışları konusundaki tavrı 1 yıl içinde değişti. "Düzgün şehirleşmeyi teşvik", "Büyük adaların oluşmasını teşvik" gibi gerekçelerle içerisinde daha önce imarını düşürdüğü 27 dönümlük arazinin de olduğu Çivril Mahallesi ile birlikte birkaç mahallenin imarı ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Ancak İYİ Partili İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, bu düzenlemeye itiraz etti.

ŞEN YOKKEN İMARI ARTTIRDI

Kararından geri adım atmayan Özcan, Mansur Şen'in izin alıp Kars'a gittiği, yerine başka bir ismin vekalet ettiği tarihte (7 Aralık 2020) konuyu Meclis gündemine getirdi. Öneri mecliste kabul edildi. Bu kararla birlikte daha önce imarı düşürülen arsanın da olduğu bölgeye kademeli olarak imar artışı verildi. Yine canlı yayınlanan bu oturumda Özcan şu ifadeleri kullandı: "Parsel bazında değil, genel revizyon bakımından yapıyoruz. Büyük adaların oluşmasını teşvik ediyoruz. Kişiye özel bir düzenleme yapmıyoruz.Şartları ağır bir düzenleme." İşte bu imar düzenlemesi, Mansur Şen ile Tanju Özcan arasında var olan gerilimi krize dönüştürdü. Şen'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaları üzerine alınan Özcan, Şen'in istifasını istedi.

2019'da rant 2020'de değil!

İmarın düşürüldüğü 25 Kasım 2019'daki toplantının sosyal medyadan da canlı yayınlanan oturumunda başkan Tanju Özcan, bahse konu 27 dönümlük araziyi kastederek eski dönemde "kişiye özel" değişiklik yapıldığını, kendilerinin o oranı düşürdüklerini iddia etmişti. Özcan o dönem noktası virgülüne varıncaya kadar şu ifadeleri kullandı: "Şurada çok konuşulan bir alan vardı, 2.6 emsal verilmişti. Burada da emsal aşağıya düşüyor. Daha önceden kişiye göre işlem yapılıyordu. Şimdi alınan kararla belirli ilkeleri ortaya koyuyorsunuz. Bu şartları sağlayan herkes bu haklara sahip oluyor."

Mustafa Duran

Yeni Şafak
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