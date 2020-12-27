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8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak

Hane içinde herhangi bir şiddet varsa, bunun kaydı alınarak anında veri tabanına işlenecek ve ilgili kurumlar harekete geçecek.
 27 Aralık 2020 07:30
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8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak

Aile içi şiddet, çocuk işçiliği ve çocuğa karşı şiddetle mücadele kapsamında yeni bir proje hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 8 bin uzman, sosyal yardımlarla ilgili yaptıkları hane ziyaretlerinde bundan sonra aile içi şiddeti araştırmakla da görevli olacak.

Bakanlık bürokratları, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonuna yaptıkları sunumda, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda hayata geçirilmesi planlanan proje hakkında bilgi verdi. Sunumda, 'Bütünleşik sosyal koruma dönemi' olarak adlandırılan sistemle, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve sosyal incelemelerin birleştirilerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanacağı bir ihbar sistemi kurulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 8 bin civarında sosyal hizmet uzmanının, sosyal yardımlarla ilgili hanelere giderek sosyal inceleme yaptıkları hatırlatılan sunumda "Mesela bir sosyal incelemeci bir evin içerisine girdi, kadına yönelik bir şiddet gördü, bunun kaydını alacak, veri tabanına işlenecek ve ihbar edilecek. Veya bir hanede nüfus cüzdanı olmayan bir vatandaş tespit edildi, yine ilgili kuruma aktarılacak. Çocuk işçi veya çocuğa yönelik şiddet tespit edildiyse bu durumu web servisleri aracılığıyla ilgili kurumun ekranına anında düşürecek. Yakında bu mekanizma hayata geçecek" denildi.

22 BİN ÇOCUK KURTARILDI

'Çocuklar Güvende Programı' kapsamında ise risk altındaki çocuğun ve ailenin değerlendirilmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu program kapsamında Türkiye genelinde 48 bin 374 aileye yönelik izleme yapıldığı, sokakta çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklara yönelik olarak illerde oluşturulan 139 mobil ekiple de 22 bin 606 çocuğa müdahale edildiği ifade edildi.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
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