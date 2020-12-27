Camiler için yapı denetimi uyarısı
|27 Aralık 2020 07:53
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Camilerin denetim dışı olduğunun kamuoyuna yansımasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arandıklarını "Ya nasıl denetlenmiyor camiler" diye sorduklarını kaydeden Şahin, camilerin yapı denetimi kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Şahin, Türkiye'de yapı denetimi sisteminin, biri Avrupa Birliği üyesi olmak üzere beş ülke tarafından istendiğini açıkladı.
'Denetlenmeli'
Şahin, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Şu an aktif olarak bizim yapı denetim sisteminde 111 bin 150 tane şantiye şefi var. 2 bin 157 yapı denetimi firmasının bugüne kadar denetlediği metrekare 1 milyar 967 milyon 302 bin 220. Türkiye'de 403 bin 657 adet inşaat denetleniyor.
Arabalarımızı bakıma götürüyoruz ama evlerimizin kontrolünü yapmıyoruz. Tüm binaların yapı denetim kapsamına alınmasını istiyoruz. Kamu binalarının bence daha çok denetlenmesi lazım. Benim evimin sağlam olması beni kurtarmıyor; benim çocuğum okula, AVM'ye, sinemaya gidiyor. Önemli olan bir bütünün sağlam olması. O yüzden kamu binalarının da yapı denetimine tabi olmasını önerdik" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
27 Aralık 2020 08:35
|Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
27 Aralık 2020 08:15
|8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
27 Aralık 2020 07:30
|Meteoroloji uyardı: O bölgede soba ve baca zehirlenmesine dikkat!
27 Aralık 2020 06:56
|Bekçi virüsten hayatını kaybetti. Yerlikaya başsağlığı diledi
27 Aralık 2020 06:26
|Belediye Başkanı: Hastalığa yakalandıktan sonra pişman oldum
26 Aralık 2020 23:33
|Belediye hoparlöründen 'cenazeye katılmayın' anonsu
26 Aralık 2020 23:19
|'Virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu'
26 Aralık 2020 22:39
|Sağlık personeli koronavirüse yenik düştü
26 Aralık 2020 22:20
|İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü
26 Aralık 2020 21:47