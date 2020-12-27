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Camiler için yapı denetimi uyarısı

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, Türkiye'deki tüm binaların yapı denetimi kapsamına alınması gerektiğini belirtirken, "camileri" örnek verdi. Her zaman "İnşallah cuma günü deprem olmaz, eğer olursa ne yapacağız?" dediğini belirten Şahin, "Camiler denetlenmiyor, kamu yararına yapıldığı için kapsam dışında kalıyor" diye konuştu.
 27 Aralık 2020 07:53
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Camiler için yapı denetimi uyarısı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Camilerin denetim dışı olduğunun kamuoyuna yansımasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arandıklarını "Ya nasıl denetlenmiyor camiler" diye sorduklarını kaydeden Şahin, camilerin yapı denetimi kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Şahin, Türkiye'de yapı denetimi sisteminin, biri Avrupa Birliği üyesi olmak üzere beş ülke tarafından istendiğini açıkladı.

'Denetlenmeli'

Şahin, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Şu an aktif olarak bizim yapı denetim sisteminde 111 bin 150 tane şantiye şefi var. 2 bin 157 yapı denetimi firmasının bugüne kadar denetlediği metrekare 1 milyar 967 milyon 302 bin 220. Türkiye'de 403 bin 657 adet inşaat denetleniyor.

Arabalarımızı bakıma götürüyoruz ama evlerimizin kontrolünü yapmıyoruz. Tüm binaların yapı denetim kapsamına alınmasını istiyoruz. Kamu binalarının bence daha çok denetlenmesi lazım. Benim evimin sağlam olması beni kurtarmıyor; benim çocuğum okula, AVM'ye, sinemaya gidiyor. Önemli olan bir bütünün sağlam olması. O yüzden kamu binalarının da yapı denetimine tabi olmasını önerdik" dedi.

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