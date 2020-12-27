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Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası

Bilim dünyası Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığını iddia ettiği bir açıklamayla çalkalanıyor. İddiaya göre COVID'e yakalanan Prof. Dr. Ovalı kendi geliştirdiği bir antikor kokteyli ile ciğerlerine inen virüsten 72 saatte kurtuldu.
 27 Aralık 2020 08:15
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Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası

Hürriyet'ten Fulya Soybaş; şu ana kadar sessizliğini koruyan Prof. Dr. Ovalı ile konuştu.

'BÖYLE BİR AÇIKLAMAM YOK'

Prof. Dr. Ercüment Ovalı COVID-19'a karşı yerli ilaç geliştirmek için karantinaya girmiş ancak sonucunda önerdiği Dornaz Alfa isimli ilaç halihazırda Yeni Zelanda'da kullanımda olması nedeniyle hayli eleştirilmişti. Sonrasında da hiç konuşmadı. Ta ki düne kadar... Ortada 'Antikor kokteyli' denilen yeni bir ilaç iddiası olunca hemen aradım. 'Böyle bir açıklama yaptınız mı?' diye sordum. Yanıtını virgülüne dokunmadan veriyorum.

ŞAŞKIN VE ÜZGÜNÜM

"23 Nisan'da bir TV kanalına verdiğim röportajdan başka hiç konuşmadım. Bir toplantıda yaptığım bu konuşma da sanki basına demeç vermişim gibi servis edilmiş. Israr ve inatla, anlayamadığım bir şekilde benimle uğraşılıyor. 'Beni affedin, konuşmak istemiyorum' dedikçe sanki konuşmuşum, sansasyonel açıklamalar yapmışım gibi haberler çıkıyor. İnanın şaşkın ve üzgünüm. Nasıl bir iştir bu? Anlayamıyorum. Toplantıda konuşulmuş, kulaktan kulağa yayılmış, benim demecimmiş gibi yazılmış. Şunu söyleyeyim böyle bir açıklama yapmadım." Prof. Dr. Ovalı "Korona oldunuz mu? İyi misiniz? İlaç geliştirdiniz mi?' gibi sorularıma ise "Ayrıntıya girmeye gerek yok" diyerek yanıt vermedi.
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