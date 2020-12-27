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Rektör Özlenen Özkan: Çin aşısı oldum, antikor tavan

İki doz aşıdan sonra eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve kendisinin vücudunda ortaya çıkan etkileri anlatan Özlenen Özkan, şunları söyledi: Antikorlarımız çok yüksek seviyede. Cihazın ölçtüğü değerlerin de üstünde antikor oluşmuş olması söz konusu. Bu sonuçların ne kadar efektif olduğu ve ne kadar uzun süreceği hakkında şu anda kimsenin bilgisi yok. Bunu zaman gösterecek. Ancak şu aşamada elde ettiğimiz sonuçlar gayet iyi.
 27 Aralık 2020 08:45
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Rektör Özlenen Özkan: Çin aşısı oldum, antikor tavan

Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü olarak katılıp aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki doz sonunda yaşadıklarını ve sonuçları Hürriyet'ten Ceren Deniz'e anlattı:

Pazartesi günü Çin aşılarının Türkiye'de olması beklenirken vatandaşın aklında da 'aşının etkinliği, yan etkilerinin olup olmadığı gibi' çok sayıda soru ve endişe var. Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısının gönüllü çalışmalarına katılan isimlerden olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) rektörü Özlenen Özkan, bu soruların çoğuna iç rahatlatan cevaplar verdi.

SONUÇLAR GAYET İYİ

İki doz aşıdan sonra eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve kendisinin vücudunda ortaya çıkan etkileri Hürriyet'e anlatan Özlenen Özkan, şunları söyledi: "Antikorlarımız çok yüksek seviyede. Cihazın ölçtüğü değerlerin de üstünde antikor oluşmuş olması söz konusu. Bu sonuçların ne kadar efektif olduğu ve ne kadar uzun süreceği hakkında şu anda kimsenin bilgisi yok. Bunu zaman gösterecek. Ancak şu aşamada elde ettiğimiz sonuçlar gayet iyi.

CİDDİ BİR YAN ETKİSİ YOK

Bize yapılan aşının master plasebo (boş aşı, yani tuzlu su) olma ihtimali vardı. Ama plasebo olmadı, eşim de ben de aşıya denk geldik. Aşıyı iki doz halinde yaptırdıktan sonra belirgin bir sağlık sorunum olmadı. Biraz baş ağrım ve kas ağrım oldu. 2'nci dozu olduktan sonra halsizlik yaşadım.

ELİMİZDEKİ EN GÜÇLÜ SİLAH

Aşı çalışmalarının uygulandığı merkezlerde ve üniversite hastanemizde yapılan uygulamalarda da gördüğümüz kadarıyla aşının çok ciddi bir yan etkisi yok. Aşı olanlar arasında hastalığa yakalandığını düşünen insanların da bu süreçte hastalıkları çok ağır seyretmedi. Bu da bize ümit veren bir şey. Aşı sonuç olarak şu an elimizdeki en güçlü silah.

BAĞIŞIKLIĞI DAHA YÜKSEK

Ailemde koronavirüse yakalananlar oldu. Onlar hastalığı geçirmiş olmasına rağmen, antikor seviyelerini ölçtüğümüz zaman bizdeki antikor seviyesinin çok daha yüksek olduğunu gördük. Aşının, hastalığı geçirmenin sağladığından daha fazla bağışıklık sağlaması son derece ümit veren bir sonuç."

UZMANLARA KULAK VERİN

Aşı karşıtlarına seslenen Özkan, şu çağrıyı yaptı: "Bu yaklaşımı şuna benzetiyorum: Bir deli bir kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Bilim insanlarının tavsiyelerine kulak vermelerini rica ediyorum. Aksi halde eski günlerimize dönmemiz mümkün değil. Aşıyı olabildiğince geniş kitlelere uygulamaktan başka çıkar yol yok. Ancak bu salgını durdurursak ekonomide ve eğitimde yaşadığımız aksamaları da giderebiliriz. Böylece eski günlere dönmeyi hızlandırabiliriz."

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