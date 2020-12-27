Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker aranıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, çığ altında kalan bir askeri arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı olan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin çığ altında kaldığı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Çığ altındaki askeri arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

- Arama kurtarma çalışmalarını Vali Akbıyık koordine ediyor

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli'de bulunan üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için çalışma gerçekleştiren askeri iş makinesinin üzerine çığ düştüğü belirtilerek, iki askerin çığ altında kaldığı ifade edildi.

Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelinin hızla intikal ettirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibarıyla olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri, Hakkari JAK timi olmak üzere 37 uzman personel, hudut ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."