THY açıkladı: Yeni koronavirüs kararı ertelendi
|27 Aralık 2020 09:21
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Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen tüm yolculara uçağa biniş öncesi son 72 saatte yapılmış PCR negatif testi zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu. Karar, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava yolu ile gelen tüm yolcular için geçerli olacaktı.
30 ARALIK'TA UYGULANACAK
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan kararın uygulamaya konulmasının 2 gün ertelendiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçuşlarda uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulaması 2 gün ötelenerek 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçirilecektir.
* Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunun ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir.
* 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
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