Bloomberg haberi doğru mu? Türkiye'de aşılar 29 vaka ile mi yapıldı

ABD medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan bir haber bugün bir çok medya kuruluşunda yer aldı.

Haberde, Türkiye'deki sonuçlara göre aşının etkililik oranının yüzde 91.25 olduğu kaydedildi. Bloomberg'e konuşan ve Türkiye'deki testlerle ilgili bilgisi olan bir yetkilinin de "Bu denemeler sadece 29 vaka ile yapıldı. Dolayısıyla aşının kesin etkisini ortaya çıkaran bir sonuç yok. Covid-19 vakaları devam ettikçe testlerden daha net bir sonuç çıkacak" dediği iddia edildi.

29 VAKA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Sinovac aşısıyla ilgili acil deneme sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanmıştı.

Faz 3 çalışma sonuçlarını Prof. Dr. Serhat Ünal açıklamıştı. Ünal'ın canlı yayında yaptığı sunuma göre

1- Aşı çalışmaları 7.371 gönüllü üzerinde denenmiştir. Gönüllülerin yüzde 64'üne Sinovac aşısı, yüzde 35'ine ise plasebo yani boş aşı yapılmıştır.

2- İkinci doz aşı ise 3.417 gönüllüye yapılmıştır.

3- İkinci dozu takip eden 14. gün sonrasında kimlerin Covid19'a yakalanıp yakalanmadığına bakılmıştır. Gelen ilk verilere göre Sinovac aşısı olan 752 gönüllünün sadece 3'ü Covid olmuş ve Covidi çok hafif semptomlarla atlatmıştır. Ancak boş aşı yani plasebo aşısı olan 570 gönüllünün ise 26'sı, 14 gün ve sonrasında Covid19 olduğu belirlenmiştir.

Prof. Dr. Serhat Ünal özel istatistiki yöntemlere göre bu oranların %91,25 oranında aşı etkinliği anlamına geldiğin, yüzlere kez binlerce kez yapılsa da güven aralığının en düşük %71, en yüksek ise %97 olacağını açıkladı

Bloomberg haberinde yer alan 29 sayısı, ikinci doz aşı uygulandığı günden 14 gün sonra Covid'e yakalanan kişi sayıdır. Verilere göre ikinci dozun (aşı ve plasebo) uygulandığı 1.322 kişiden sadece 29'u Covid olmuştur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma gereğince, 40 kişinin Covid19 olması durumunda sonuçların açıklanmasının planlandığını ancak acil durum nedeniyle, Sinovaz aşısı ve boş aşı olan plasebo aşısının uygulandığı 1.322 gönüllü ve 29 vaka ile ilk değerlendirme sonuçlarını açıkladıklarını vurguladı.

İŞTE 24 ARALIK'TA YAPILAN TOPLANTI SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMANIN İLGİLİ KISMI