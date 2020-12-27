1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bloomberg haberi doğru mu? Türkiye'de aşılar 29 vaka ile mi yapıldı

ABD medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan bir haber bugün bir çok medya kuruluşunda yer aldı. Haberde, Türkiye'nin açıkladığı sonuçlarda aşının etkililiğinin %91 olduğunun belirtildiği ancak bu denemelerin 29 vaka ile yapıldığı iddia edildi. Ancak Sinovac aşısı 29 vaka ile yapılmadı. Bu bilgi doğru bir bilgi değildir. 1.322 gönüllüye uygulanan ikinci doz aşıdan 14 gün ve sonrasında Covid19 olan vaka sayısı 29'dur.
 27 Aralık 2020 09:26
+Aa- Yazdır
Bloomberg haberi doğru mu? Türkiye'de aşılar 29 vaka ile mi yapıldı

ABD medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan bir haber bugün bir çok medya kuruluşunda yer aldı.

Haberde, Türkiye'deki sonuçlara göre aşının etkililik oranının yüzde 91.25 olduğu kaydedildi. Bloomberg'e konuşan ve Türkiye'deki testlerle ilgili bilgisi olan bir yetkilinin de "Bu denemeler sadece 29 vaka ile yapıldı. Dolayısıyla aşının kesin etkisini ortaya çıkaran bir sonuç yok. Covid-19 vakaları devam ettikçe testlerden daha net bir sonuç çıkacak" dediği iddia edildi.

29 VAKA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Sinovac aşısıyla ilgili acil deneme sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanmıştı.

Faz 3 çalışma sonuçlarını Prof. Dr. Serhat Ünal açıklamıştı. Ünal'ın canlı yayında yaptığı sunuma göre

1- Aşı çalışmaları 7.371 gönüllü üzerinde denenmiştir. Gönüllülerin yüzde 64'üne Sinovac aşısı, yüzde 35'ine ise plasebo yani boş aşı yapılmıştır.
2- İkinci doz aşı ise 3.417 gönüllüye yapılmıştır.
3- İkinci dozu takip eden 14. gün sonrasında kimlerin Covid19'a yakalanıp yakalanmadığına bakılmıştır. Gelen ilk verilere göre Sinovac aşısı olan 752 gönüllünün sadece 3'ü Covid olmuş ve Covidi çok hafif semptomlarla atlatmıştır. Ancak boş aşı yani plasebo aşısı olan 570 gönüllünün ise 26'sı, 14 gün ve sonrasında Covid19 olduğu belirlenmiştir.

Prof. Dr. Serhat Ünal özel istatistiki yöntemlere göre bu oranların %91,25 oranında aşı etkinliği anlamına geldiğin, yüzlere kez binlerce kez yapılsa da güven aralığının en düşük %71, en yüksek ise %97 olacağını açıkladı

Bloomberg haberinde yer alan 29 sayısı, ikinci doz aşı uygulandığı günden 14 gün sonra Covid'e yakalanan kişi sayıdır. Verilere göre ikinci dozun (aşı ve plasebo) uygulandığı 1.322 kişiden sadece 29'u Covid olmuştur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma gereğince, 40 kişinin Covid19 olması durumunda sonuçların açıklanmasının planlandığını ancak acil durum nedeniyle, Sinovaz aşısı ve boş aşı olan plasebo aşısının uygulandığı 1.322 gönüllü ve 29 vaka ile ilk değerlendirme sonuçlarını açıkladıklarını vurguladı.

İŞTE 24 ARALIK'TA YAPILAN TOPLANTI SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMANIN İLGİLİ KISMI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronayı yenen Başkan: Ölümle yaşam arasında gittim geldim
27 Aralık 2020 11:28		 Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti
27 Aralık 2020 11:25
'Milas zeytinyağı' AB Komisyonu tarafından koruma altına alındı
27 Aralık 2020 10:47		 Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı, virüs durağan faza geçti
27 Aralık 2020 10:27
İşte bir korona hastasının hastaneye taşınma süreci
27 Aralık 2020 10:20		 Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
27 Aralık 2020 09:50
Koronavirüsü yenen sağlıkçı Buse'den 'virüsü ciddiye alın' uyarısı
27 Aralık 2020 09:45		 Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker aranıyor
27 Aralık 2020 09:15
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
27 Aralık 2020 08:35		 Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
27 Aralık 2020 08:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti11:20 - TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek11:18 - Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini 'ikinci evim' dediği Türkiye'ye yaptı11:16 - FETÖ mensubu emekli subaydan 'dinleme ve Silivri' itirafları11:13 - Belediyenin yapacağı 6 fabrikada 4500 kişi istihdam edilecek11:11 - Mesleki yeterlilikte hedef 2023'te 2 milyon belgeli çalışan
11:10 - Yargıtay'dan Yazıcıoğlu davasına 'FETÖ izleri'ni gösteren ek delil dosyası11:05 - Yargıtay: Ders yapılan sınıfa izinsiz girmek işyeri dokunulmazlığını ihlaldir10:59 - Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada10:52 - CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu10:47 - 'Milas zeytinyağı' AB Komisyonu tarafından koruma altına alındı10:40 - KDK'dan emniyete: Otoparka çekilen araçlar için kanıt sunmalısın
10:35 - Bir deprem haberi de Muğla'dan10:27 - Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı, virüs durağan faza geçti10:20 - İşte bir korona hastasının hastaneye taşınma süreci10:17 - Yargıtay: Ölen kişinin hayat sigortası varsa mirasçısına müracaat edilemez10:11 - Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
10:05 - Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
Rektör Özlenen Özkan: Çin aşısı oldum, antikor tavan
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 3
black mirror 3
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 3
vatan 1
Mesleğini yapamayan üniversite mezunu 4
covid 19 4
Kripto para 2
implant tedavisi 2
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
Sanatçının topluma örnek olması 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam