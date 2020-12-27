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Koronada aşıdan sonra ilaç için de tarih verildi

İngiltere'deki University College London Hastanesi (UCLH) ile AstraZeneca, koronaya yakalanmış kişilere anında bağışıklık kazandıran yeni bir antikor tedavisi üzerinde çalışıyor. Söz konusu tedavinin, koronavirüsle mücadelede aşıya ek olarak yeni bir silah olacağı belirtiliyor. Antikor tedavisinin, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi düşünülüyor.
 27 Aralık 2020 09:33
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Koronada aşıdan sonra ilaç için de tarih verildi

Aşı için geç kalınmış olan hastalara uygulanacak antikor tedavisi anında etki gösteriyor ve 6-12 ay arasında koruma sağlıyor. Etkili ilacın mart ayında piyasaya çıkması planlanıyor.

Antikor tedavisinin, öncelikli olarak hastanelerdeki acil hastalara, bakımevi sakinlerine ve üniversite öğrencilerine uygulanması, böylece virüsün yayılmasının önüne geçilmesi düşünülüyor. University College London Hastanesi'nde 10 kişi üzerinde deneme yapılırken, 'AZD7442' adı verilen antikorun faz 3 denemelerine 2 Aralık'ta başlandığı bildirildi.

Söz konusu tedavinin, koronavirüsle mücadelede aşıya ek olarak yeni bir silah olacağı belirtiliyor. COVID-19'un daha bulaşıcı yeni bir türünün keşfedildiği İngiltere'de yoğun kısıtlama tedbirleri uygulanıyor. Ülkede Noel günü koronaya bağlı 570 ölümün daha kaydedilmesiyle, toplam ölü sayısı 70 bini geçti.
Memurlar.Net
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