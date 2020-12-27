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Koronavirüsü yenen sağlıkçı Buse'den 'virüsü ciddiye alın' uyarısı

İzmir'de görevli acil tıp teknisyeni Buse Varol (26), koranavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Virüsü önemsemeyenleri eleştiren Varol, "Nöbetten eve gittiğimde olası bir enfekte durumunda virüs eşime ya da çocuğuma geçebilir diye onlardan uzak duruyordum. Çocuğum 'Anne beni sevmiyor musun?' dedi. Çocuğumun bunu düşünmesi benim için çok yıpratıcı bir durumdu" dedi.
 27 Aralık 2020 09:45
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Koronavirüsü yenen sağlıkçı Buse'den 'virüsü ciddiye alın' uyarısı

İzmir'de görevli acil tıp teknisyeni Buse Varol (26), koranavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Virüsü önemsemeyenleri eleştiren Varol, "Nöbetten eve gittiğimde olası bir enfekte durumunda virüs eşime ya da çocuğuma geçebilir diye onlardan uzak duruyordum. Çocuğum 'Anne beni sevmiyor musun?' dedi. Çocuğumun bunu düşünmesi benim için çok yıpratıcı bir durumdu" dedi.

Gaziemir ilçesindeki 112 Acil Sağlık istasyonunda görevli evli ve 1 çocuk annesi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüsü yenip, işinin başına geri döndü. Koronavirüs nedeniyle yaşadıklarını anlatan Varol, "Fiziksel olarak şiddetli sırt ağrısı oldu. İlaçlarla ağrı kesilmedi. Göğüs ağrım çok fazla oldu. Sağlık personeli olmama rağmen beni korkutan ve psikolojik olarak yıpratan bir süreçti. Aslında sürekli 'evde kal' mesajı veriliyor. İnsanlar bunun önemini anlayıp, kavrayamadı. Türkiye'deki ilk covid teşhisini duyduktan sonra evde kalmayı çok istedim" dedi.

EN ÇOK ÇOCUĞUNUN SÖZLERİ ONU ÜZDÜ

Kendisi gibi tüm sağlıkçıların bu süreçte ailesinden bile uzakta kalmayı göze alarak mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Varol, "Çünkü nöbetten eve gittiğimde olası bir enfekte durumunda virüs eşime ya da çocuğuma geçebilir diye onlardan uzak duruyordum. Çocuğum 'anne beni sevmiyor musun?' dedi. Çocuğumun bunu düşünmesi benim için çok yıpratıcı bir durumdu. Yaptığım işten dolayı ise onlardan ayrı kalmak zorunda kaldım" diye konuştu.

CİDDİYE ALMAYANLARA ÖFKELİ

Bazı kişilerin koronavirüsün yarattığı tehlikeyi önemsememesinden yakınan Buse Varol, "Bazı insanlar bunu oyun olarak algıladı galiba. Vakaya gidiyoruz maskesiz karşılıyorlar bizi. Maske takın diyerek uyarıyoruz. Ancak dinlemiyorlar. Maske takmaları konusunda uyardığımız zaman 'bizde virüs yok' diyorlar. Kimisi 'koronavirüse inanmıyoruz' diyor. Biz de onlara inanamadık. Nasıl böyle düşünebilirler. Bu kadar insan boşuna mı ölüyor. Bu kadar sağlık personeli evlerinde kalma imkanı varken kalmadılar. Bu virüs böyle yayılıyor" dedi.

Çift maske takan Buse Varol, "Covid geçirmiş olmama rağmen güvenemem tekrar olmayacağıma. Çocuğumun ve eşimin hasta olmasını istemem. O yüzden kendimi korumaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seslenen Buse Varol, "İmkanınız varken evden çıkmayın. Bizim imkanımız olmadı. Yaptığımız iş zordu her zaman. Bu süreçte daha zor. Bize yardımcı olun, bu işi beraber çözelim" diye konuştu.
DHA
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