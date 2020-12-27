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Bakan Soylu'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor."
 27 Aralık 2020 09:58
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Bakan Soylu'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı
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