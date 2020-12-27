Bakan Soylu'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

AYM'NİN 30 ARALIK TARİHLİ GÜNDEMİ BELLİ OLDU Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 30 Aralık gündemini açıkladı. Mahkeme 4 dosyayı esastan görüşecek. Dosyalardan biri ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".sahipli..." ibaresinin iptali. Mevcut düzenlemeye göre, haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren , dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktaydı. İbarenin iptal edilmesi halinde, medyada sürekli gündeme gelen "masum hayvan cinayetlerinin" önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır.