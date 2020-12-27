KDK'dan emniyete: Otoparka çekilen araçlar için kanıt sunmalısın
|27 Aralık 2020 10:40
|+Aa- Yazdır
Kamu Denetçiliği Kurumu, park ihlali ve delilsiz araç çekilmesine ilişkin verdiği kararda emniyetin çekilen araçlar için kanıt sunması gerektiğini belirtti.
İstanbul'dan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran bir vatandaş, aracının herhangi bir park yasağı bulunan yerde olmamasına rağmen yediemin otoparkına çekildiğini ifade etti. Vatandaş, Ombudsmana yaptığı başvuruda aracını hem çekici hem de park ücreti ödeyerek geri aldığını, kendisine bir park cezası gelmediğinin de beyanına kanıt oluşturduğunu söyleyerek ödediği çekici ve park ücretinin idare tarafından iadesini talep etti.
Vatandaşın başvurusu üzerine KDK, idareden konuyla ilgili bilgi ve dokümanları talep etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda söz konusu aracın trafik akışını etkilediği için çekildiği ve işlemin trafik kanununa istinaden gerçekleştirildiği ifade edildi.
İdareden gelen bilgi ve belgelerle başvurucunun KDK'ya sunduğu kanıtların yanında kanun ve mevzuatı da inceleyen KDK, verdiği tavsiye kararında vatandaşı haklı buldu.
Kararda, emniyet müdürlüğünün vatandaşın hatalı park ettiğine dair sadece beyanda bulunduğu, park ihlaline dair fotoğraf yahut idari para cezası tutanağı sunmadığının altı çizildi. Delilsiz şekilde aracın çekilmesinin "Park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi" konulu genelgenin hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiği kararda, çekici ve otopark masraflarının yasal faiziyle birlikte başvurana iade edilmesine karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KDK emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu
26 Aralık 2020 10:21
|Kovid-19 salgını sürecinde vatandaş en çok bankalardan şikayetçi oldu
17 Aralık 2020 11:05
|Üniversitelerde büyüyen tayin sorunu çözülemiyor
19 Kasım 2020 10:06
|KDK küçük kızın 'evde bakım' talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi
17 Kasım 2020 12:58
|KDK, son 10 ayda en çok şikayet edilen konuyu açıkladı
02 Kasım 2020 11:14
|KDK'da seçim heyecanı yaşanıyor
30 Ekim 2020 08:13
|Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı
29 Eylül 2020 11:17
|KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!
16 Eylül 2020 10:01
|Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
07 Eylül 2020 10:49
|e-Nabız'dan kronik risk raporu alamayanlar için yeni uygulama
23 Ağustos 2020 11:19