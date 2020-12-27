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'Milas zeytinyağı' AB Komisyonu tarafından koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu tescil işleminden sonra ülkemizin, AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısı beşe yükseldi"
 27 Aralık 2020 10:47
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'Milas zeytinyağı' AB Komisyonu tarafından koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, binlerce yılda oluşan bilgi birikimiyle üretilen "Milas zeytinyağı"nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescil edildiğini ve koruma altına alındığını belirterek, "Bu tescil işleminden sonra ülkemizin, AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısı beşe yükseldi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi binlerce yıl önceye dayanan Milas bölgesindeki zeytinyağı üretiminin, yöre insanının kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, Milas ilçe sınırları içinde çok yaygın bir şekilde "memecik" türü zeytin ağaçlarının bulunduğunu aktardı.

Memecik türünün, milyonlarca yılda oluşmuş Akdeniz iklim kuşağının, coğrafi bölgesinin doğal bitki ve ağaç türlerinden biri olduğu bilgisini veren Pakdemirli, yörenin havasından, toprağından ve suyundan aldığı özellikleriyle memecik türünden, üstün lezzetli zeytin ve zeytinyağı üretildiğine dikkati çekti.

Pakdemirli, Milas'ın coğrafi özellikleri sebebiyle zeytin ağaçlarının, yağ oranı yüksek, aroması bol, polifenol değerleri zengin ürünler verdiğine işaret ederek, ağaçların, doğal ortamında, insan müdahalesi olmadan kendiliğinden yetişmesinden dolayı Milas zeytinyağının da organik özellikte olduğunu vurguladı.

Bu özellikleri sebebiyle Milas zeytinyağının, AB Komisyonu tarafından 23 Aralık'ta tescil edilerek koruma altına alındığını belirten Pakdemirli, "Bu tescil işleminden sonra ülkemizin, AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısı beşe yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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