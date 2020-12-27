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Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada

Beşiktaş Arnavutköy'de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu. Toplamda 60 bin lira değerinde hırsızlık yapan şahsın evde gezdiği anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 27 Aralık 2020 10:59
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Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 17.20 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zeynep Sinem Sağdaş konser vermek için olay günü şehir dışına çıktı. Sağdaş evden ayrılmadan önce apartman görevlisi Barış G'ye hayvanlarına bakması için anahtarını bıraktı. 2 Kasım Pazartesi günü evine geri dönen şarkıcı, iddiaya göre yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kameralarını izleyen Sağdaş, eşyalarının apartman görevlisi Barış G. tarafından karıştırıldıktan sonra çalındığını tespit etti. Şahsın eşyaları incelediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş polisi kısa sürede yakaladı

Bunun üzerine ünlü şarkıcı Sağdaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak evde parmak izi incelemesi yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın apartman görevlisi Barış G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Barış G., adli işlemler sonrası sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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