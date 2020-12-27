Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
|27 Aralık 2020 11:25
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
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