1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitapta, terör şehidi öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile 15 yaşında PKK'lı teröristlerce katledilen Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgisi öğrencilere anlatılıyor
 27 Aralık 2020 11:40
+Aa- Yazdır
Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce yayımlanan kitapta, terör şehidi öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgileri, öğrencilere aşılanıyor.

PKK'lı teröristlerce 2017'de şehit edilen öğretmenler Yalçın ve Yılmaz ile PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün fedakarlıklarının gelecek nesillere aktarılması için İsrafil Kurt'un yazdığı, Nurşadiye Karabacak'ın resimlediği "Sultan Şehrin Şifreleri" isimli kitap, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce basıldı.

Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sürükleyici şekilde öğrencilere anlatıldığı, 10 bin adet basılan kitapta, terör şehitleri müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ve Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgisi de konu ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, şehit Aybüke ve Necmettin öğretmen ile Eren Bülbül'ün fedakarlıklarını gelecek nesillerin unutmaması ve onların yolundan gitmesi için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değerlerinin şehitlerin isimlerini taşıyan karakterlerce öğrencilere anlatıldığını dile getiren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bizim burada amacımız öğrencilerimizin sadece sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri değil. Vatanına ve milletine canı pahasına hizmet eden aziz şehitlerimiz Aybüke ve Necmettin öğretmen ile Eren Bülbül'ü çocuklarımıza tekrar hatırlatmak istedik. Milli eğitim camiası olarak en büyük görevlerimizden birisi akademik çalışmaların yanı sıra çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Şehitlerimiz fedakarlıklarıyla bir milletin tekrar bir araya gelmesinin en önemli örneklerinden birisini oluşturdular. Bizim tek gayemiz bu özellikleri barındıran öğrenciler yetiştirmek. Eğer bu vatan için can verilmesi gerekiyorsa biz de milli eğitim ordusu olarak seve seve bu göreve hazırız."

- "Kitaba her baktığımda Eren'i hatırlıyorum"

Vali Aydın Güçlü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Efe Kurt da kitapta kendisini en çok Aybüke ve Necmettin öğretmen ile "İyi ki varsın Eren" bölümünün etkilediğini belirterek, "Kitaba her baktığımda Eren'i hatırlıyorum ve içimden tekrar 'İyi ki varsın Eren' diyorum." şeklinde konuştu.

Kitabın kahramanları arasında şehit öğretmenlerin yer almasının kendisini gururlandırdığını anlatan 10 yaşındaki Zeynep Rana Koç ise "Annem ve babam da öğretmen. Bu nedenle bu kitap benim için daha farklı bir anlam taşıyor. Kesinlikle herkese kitabı okumasını tavsiye ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Gül Nergis Çam da yaşadığı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün sayesinde tanıdığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde okullar enerji üretecek
23 Aralık 2020 14:02		 Bir ilde daha anaokullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı
16 Aralık 2020 10:40
MEB: O okulda eğitime devam edilmesi mümkün değil!
11 Aralık 2020 17:29		 İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı
28 Kasım 2020 23:31
Bursa ve İstanbul'da, okul öncesi için yeni eğitim kararı alındı
28 Kasım 2020 21:56		 Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!
16 Kasım 2020 12:49
Milli Eğitim Müdürü görür görmez uyardı: Bunu asla kabul etmem
06 Kasım 2020 20:02		 Soru hazırlayan öğretmenler bilgilendirildi
05 Kasım 2020 21:55
Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
19 Ekim 2020 18:02		 Akademisyenler ve öğretmenler 'yapay zeka' için bir arada
19 Ekim 2020 14:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - İspanya'da ilk korona aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı13:13 - Yaşlı itfaiyeci koronavirüs mücadelesini kazanamadı13:04 - RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak13:01 - İlk defa burs ve kredi alacaklara ödeme tarihi belli oldu12:53 - Türk savunma sanayisi ürünleri çocuklara ilham verdi12:41 - Başhekim koronavirüse yenik düştü
12:34 - Yerli ve milli torpido geliştirilmesi projesi: ORKA12:29 - Yıldırım Operasyonları'nda toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi12:24 - Bakan Akar: Katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecek12:16 - EGM, gidecek yeri olmayan vatandaştan kesilen ceza için özür diledi12:12 - Mahalledeki çocukların oyuncaklarını 'İrfan dede' yapıyor12:05 - Prof. Azap: İlaçlar değil, koronavirüs kalp krizine neden oluyor
11:58 - Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple korona denetimi sonuç verdi11:54 - Bakan Pekcan: Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz11:40 - Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor11:38 - Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak11:28 - Koronayı yenen Başkan: Ölümle yaşam arasında gittim geldim
11:25 - Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ercüment ovalı 2
kokteyl antikor 1
Erdil Yaşaroğlu 1
Bugün olanlar 1
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 3
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 1
Son yaprak 1
Sivilce,siyah nokta sıkmak 2
mide yemek pil yemek gibidir 2
vatan 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam