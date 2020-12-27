1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pekcan: Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmek için Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz"
 27 Aralık 2020 11:54
+Aa- Yazdır
Bakan Pekcan: Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmek için Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz. Amacımız bir an önce anlaşmayı imzalamak." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın 19'uncu İstişare Kurulu Toplantısı Bakan Pekcan başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, İstişare Kurulu'nun 2020 yılındaki son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde de bu toplantıları aynı sıklıkla ve çok daha güzel sonuçlarla yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Katılımcı STK başkanlarına katkıları nedeniyle teşekkürlerini ileten Pekcan, şöyle devam etti:

"İstişare Kurulumuzun, kuruluşlarınız ile Bakanlığımız arasındaki koordinasyona katkı sağlamasının yanı sıra ben, kuruluşlarınızın birbirleri arasındaki sinerji ve iş birliğini de teşvik ettiğini görüyorum ve bundan memnuniyet duyuyorum. Bu sinerji ülkemizin birliği beraberliği ve hedeflerine ulaşması açısından son derece önemli. Bakanlık olarak biz sizleri dinleyip, sizlerin katkılarından yararlanıyor hatta diğer icracı bakanlıklarımızla bu önerilerinizi, taleplerinizi paylaşıyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde de İstişare Kurulumuzun işleyişi ve gündemle ilgili olarak sizlerin varsa beklentilerinizi önerilerinizi almaktan da son derece memnun olacağım."

- Başvurular e-Devlet üzerinden"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerle ilgili kararın 23 Aralık'ta, karara ilişkin uygulama usul ve esasları belirleyen tebliğin de 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Pekcan, destek başvurularının e-Devlet üzerinden en geç ocak ayının ilk haftası alınacağını kaydetti.

Pekcan, tüm süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürümesi için esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya Bakanlık olarak devam edeceklerini vurguladı.

- "Brexit sürecini nefes nefese takip ediyoruz"

Brexit sürecini de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı anlaşması öncesi (AB-Birleşik Krallık), Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB'nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz hem AB hem İngiltere'yle görüşerek, onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında biz hazırız."

Pekcan, Çin'e yönelik ilk ihracat trenin seferini tamamladığını, bundan sonra da bu seferlerin düzenli olarak yapılmasını öngördüklerini belirterek, gerek Uzak Asya ile ikili ticaretin geliştirilmesi, Kuşak Yol inisiyatifindeki etkinliğin artırılması gerekse Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, alternatif taşıma modlarıyla taşımanın yükseltilmesi açısından lojistik altyapıyla ilgili çalışmaların, atılacak adımların önem arz ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Yurt Dışı Lojistik Merkezleri çalışmasına da değinen Pekcan, bu çalışmaları e-ticaret vizyonuyla birlikte değerlendirmek gerektiğini aktardı.

Bu çerçevede STK'lerden de 2021 yılı genelinde lojistik ve e-ticaret altyapısıyla ilgili görüş ve proje önerilerini almaktan memnuniyet duyacaklarına işaret eden Pekcan, hatta bu tür çalışma ve projeleri özel sektörden beklediklerini ifade etti.

- "İhracatçı tabanını genişletmek ve iller arası farklılıkları azaltmak önceliğimiz"

Pekcan, bir diğer önceliklerinin ihracatçı tabanının genişletmek, bölgeler ve iller arasındaki ihracat farklılıklarını azaltmak olduğunu vurguladı.

İhracatı hem ülke geneline hem de KOBİ'lere ve küçük işletmelere, kooperatiflere daha fazla yaymak için çalışmaları sürdürdüklerini ve buna devam edeceklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda "81 İlde İhracata İlk Adım" Programını başlattıklarını anımsattı.

Pekcan, programın, ihracat ailesine yeni üyeler kazandırma noktasında oldukça başarılı, ses getirici sonuçlar alacağını düşündüğünü ifade ederek, "Çünkü biz bu potansiyel firmalarımıza 6 ay süreçle bire bir mentorluk hizmeti vereceğiz. İhracatçı ve girişimci tabanımızın genişlemesi için işletmelerimize, girişimci ve girişimci adaylarımıza, esnaf-sanatkarlarımıza, kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve teknik destek çalışmalarımız aynı etkinlikle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Bakanlık olarak dış ticarette, iç ticarette ve gümrük süreçlerinde etkinliği daha da artırmak üzere çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yaşlı itfaiyeci koronavirüs mücadelesini kazanamadı
27 Aralık 2020 13:13		 Başhekim koronavirüse yenik düştü
27 Aralık 2020 12:41
Koronayı yenen Başkan: Ölümle yaşam arasında gittim geldim
27 Aralık 2020 11:28		 Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti
27 Aralık 2020 11:25
'Milas zeytinyağı' AB Komisyonu tarafından koruma altına alındı
27 Aralık 2020 10:47		 Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı, virüs durağan faza geçti
27 Aralık 2020 10:27
İşte bir korona hastasının hastaneye taşınma süreci
27 Aralık 2020 10:20		 Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
27 Aralık 2020 09:50
Koronavirüsü yenen sağlıkçı Buse'den 'virüsü ciddiye alın' uyarısı
27 Aralık 2020 09:45		 Bloomberg haberi doğru mu? Türkiye'de aşılar 29 vaka ile mi yapıldı
27 Aralık 2020 09:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - İspanya'da ilk korona aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı13:13 - Yaşlı itfaiyeci koronavirüs mücadelesini kazanamadı13:04 - RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak13:01 - İlk defa burs ve kredi alacaklara ödeme tarihi belli oldu12:53 - Türk savunma sanayisi ürünleri çocuklara ilham verdi12:41 - Başhekim koronavirüse yenik düştü
12:34 - Yerli ve milli torpido geliştirilmesi projesi: ORKA12:29 - Yıldırım Operasyonları'nda toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi12:24 - Bakan Akar: Katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecek12:16 - EGM, gidecek yeri olmayan vatandaştan kesilen ceza için özür diledi12:12 - Mahalledeki çocukların oyuncaklarını 'İrfan dede' yapıyor12:05 - Prof. Azap: İlaçlar değil, koronavirüs kalp krizine neden oluyor
11:58 - Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple korona denetimi sonuç verdi11:54 - Bakan Pekcan: Brexit sürecini nefes nefese, dakika dakika takip ediyoruz11:40 - Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor11:38 - Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak11:28 - Koronayı yenen Başkan: Ölümle yaşam arasında gittim geldim
11:25 - Korona tedavisi gören asker hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
8 bin uzman, aile içi şiddet için, evleri dolaşacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekonomi isyanları 1
ercüment ovalı 2
doğru sözlü olmak 1
ekmeğin küflenmesini engellemek 1
26.12.2020 trabzonspor vs galatasaray maçı 3
düşünmek 1
bitcoin 2
kokteyl antikor 1
Şener Şen 1
Her entry 1 tl olsaydı 3
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam