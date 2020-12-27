Başhekim koronavirüse yenik düştü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, 1 aydır süren tedavisinde korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
|27 Aralık 2020 12:41
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, 1 aydır süren tedavisinde korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek vefat etti. Çetinkaya'nın cenazesinin yarın İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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