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Türk savunma sanayisi ürünleri çocuklara ilham verdi

Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası etkinliklerinde Türk savunma sanayisi ürünlerinin maketlerini yaptı. ASELSAN, öğrencilerin bu çabasını çeşitli hediyelerle ödüllendirdi
 27 Aralık 2020 12:53
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Türk savunma sanayisi ürünleri çocuklara ilham verdi

Son dönemde adından söz ettiren Türk savunma sanayisi ürünleri, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası etkinliklerinde çocuklara ilham verdi.

Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu ve eğitimin uzaktan sürdürüldüğü günlerde sınıf öğretmenleri Ersin Yılgör ile derslerine devam ediyor.

Yılgör ve öğrencileri, bu yıl uzaktan eğitim koşullarında Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nı farklı bir şekilde kutlamaya karar verdi. Bu amaçla öğrenciler, Türk savunma sanayisinde son dönemde yerli ve milli teknolojilerle üretilen ürünler hakkında araştırma yaptı ve maketlerini hazırladı. Öğrenciler daha sonra yaptıkları maketlerle sunum yaptı.

Öğrenciler etkinlik için Bayraktar TB2, Anka-S, Serçe insansız hava araçları (İHA), Kargu döner kanatlı vurucu İHA, Ulaq insansız deniz aracı, Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı, Fırtına obüsü, Altay tankı, Yörük 4x4, Ejder Yalçın 4x4, Kirpi, Pars III 6x6, Sarp uzaktan komutalı silah sistemi, Atmaca füzesi, Serhat havan tespit radarı, Dörtgöz termal kamera sistemi, Yamgöz mesafe gözetleme ve Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi gibi savunma sanayisi ürünlerini seçti.

Ersin Yılgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikle öğrencilere teknolojinin savunma sanayisinde nasıl kullanıldığını göstermeyi ve onların hayal dünyalarında yeni ufuklar açmayı amaçladıklarını söyledi.

Yılgör, "Öğrencilerimiz seçtikleri araç ve sistemler için bir haftalık çalışma yaptı. Bu süre sonunda öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalara ait fotoğraf ve videoları bize gönderdi. Onların gözlerindeki ışıltı ve gönüllerindeki mutluluk yaptıkları sunumlarda yüzlerine yansımıştı. Belki de geleceğin mühendisleri, pilotları, teknisyenleri bizim sıralarımızdan yetişecekti." diye konuştu.

Çocukların bilim, teknoloji, uzay, robotik ve mühendislik dünyalarını yakından tanıması amacıyla Tekno Macera Platformu'nu hayata geçiren ASELSAN, öğrencilerin bu çalışmasından haberdar oldu ve kendilerine teknoloji meraklarını teşvik edecek çeşitli hediyeler gönderdi.
Anadolu Ajansı
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